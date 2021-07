Palinsesti Mediaset autunno 2021: tutti i titoli di Italia 1

Finalmente qualcosa da dire anche sui palinsesti di Italia 1 per la prossima stagione televisiva. Mediaset torna a pensare a format interessanti anche per la rete dedicata generalmente a un pubblico più giovane e lo fa con nuove proposte e programmi inediti. Non solo Le Iene quindi, nella prima serata di Italia 1 nell’autunno 2021 ma anche tanti programmi nuovi che arricchiranno la proposta della prima serata.

Non ci resta che scoprire come sarà questa nuova prima serata di Italia 1. Vediamo quindi insieme tutte le proposte per l’autunno 2021 con i titoli in onda da lunedì a domenica nella prima serata di Italia 1.

Palinsesti Italia 1 prima serata: cosa vedremo da settembre 2021

Si inizia con il lunedì sera che avrà un programma tutto nuovo in onda. In questa serata arriverà Mistery Land con un inedito duo formato da Alvin e Aurora Ramazzotti. Una nuova produzione dedicata ai classici misteri; una sorta di spin-off di Freedom – Oltre il Confine di Roberto Giacobbo, con il quale dare vita per tutta la stagione ad un’alternanza tra i due format. Quindi per il lunedì sera vedremo Mistery Land prima e Freedom dopo.

Non solo, ci sarà anche spazio per l’attualità. Dopo aver ridato vita a Rete 4, con dei programmi che incassano ottimi ascolti per la rete, anche su Italia 1 si pensa a un format del genere. Sarà Buoni o Cattivi e la conduzione del programma sarà affidata a Veronica Gentili che ha già fatto benissimo su Rete 4. La trasmissione andrà in onda di martedì, lasciando poi spazio a Le Iene. A proposito de Le Iene, come saprete Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset e quindi anche la conduzione del programma di Italia 1. Non si cercherà una nuova coppia: fuori lei e Savino, dentro Le Iene, gli inviati che per una sera saranno anche conduttori. Il programma avrà una serata fissa, che è quella del martedì. In un secondo momento ci sarà anche il raddoppio settimanale, con la serata del venerdì ( decisione dal nostro punto di vista insensata, visto che Quarto Grado sta dimostrando di essere una validissima alternativa per quel giorno della settimana e il raddoppio del GF VI P perderebbe solo ascolti).

Mercoledì sera è la serata dell’intrattenimento con delle nuove proposte. Vedremo Honolulu, nuovo show dedicato alla comicità che Mediaset promette essere “non il solito prodotto comico”, e Ritorno a Scuola condotto da Nicola Savino. In questo format dovrebbero essere protagonisti dei vip che tornano sui banchi di scuola alle prese con studio e interrogazioni e ovviamente con qualche figuraccia…A stagione inoltrata (primavera 2022) debutterà Talentissimo Me. Per il giovedì sera invece serie tv americane, come nello stile della rete.

