Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: è un addio alla tv?

Alessia Marcuzzi pochi minuti fa ha deciso di affidare ai suoi canali social una notizia che la riguarda in prima persona. Il prossimo anno non la vedremo in tv, o almeno non la vedremo nei programmi Mediaset che negli ultimi anni l’hanno vista protagonista. La conduttrice infatti ha annunciato di aver deciso di dire basta. Lascia Mediaset che è stata per lei una vera e propria casa, dal suo esordio ai successi avuti con il GF, l’Isola, Temptation Island e Le Iene. Ora però Alessia ha bisogno di voltare pagina, come spiega nel suo post sui social, e lo fa prendendosi una pausa. Solo da Mediaset o dalla tv in generale?

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: il suo annuncio sui social

La conduttrice ha quindi spiegato, con un breve post sui social, quella che è la sua decisione. “Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me” ha scritto la Marcuzzi sui social annunciando quindi che nella prossima stagione televisiva non ci sarà. In questi ultimi giorni si era detto di alcuni rinunce che la conduttrice avrebbe fatto, ma in realtà a quanto pare, non sono stati i programmi offerti dalla rete a farle prendere la decisione, ma la voglia di prendersi una pausa. Nelle parole di Alessia però non si legge solo di un momento, ma di una sorta di addio. La conduttrice scrive che “andrà via“. Ha salutato l’azienda che tanto le ha dato e lo ha fatto con grande sofferenza.

La Marcuzzi parla inoltre del periodo difficile, quello che tutti abbiamo vissuto nell’ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia. Un momento che ha dato a tanti l’occasione di capire chi si vuole essere e diventare. “Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa” ha scritto Alessia nel suo post.

La conduttrice negli ultimi anni oltre che nel mondo della tv ha lavorato molto nella moda e di recente ha anche lanciato una sua linea di cosmetici. E’ questa la strada che vuole percorrere?