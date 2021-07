Elodie a Le Iene al posto della Marcuzzi?

E’ davvero il nome di Elodie quello che Mediaset ha scelto per la nuova edizione de Le Iene? Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi all’azienda di Cologno, e quindi anche al programma che la vedeva alla conduzione in prima serata, si era detto che per il prossimo anno, non avremmo visto due conduttori veri e proprio a Le Iene. L’esperimento fatto con gli inviati sembrava funzionare, tanto che anche il nome di Nicola Savino era finito nel librone degli arrivederci al programma di Italia 1. Ma pare che ci siano delle novità in vista. A lanciare questa nuova indiscrezione è Tvzoom. Secondo il noto portale dedicato al mondo dello spettacolo infatti, al posto di Alessia Marcuzzi sarebbe stata scelta Elodie. La cantante, sarebbe alla sua prima esperienza televisiva e avrebbe avuto quindi subito una grandissima promozione. L’abbiamo vista nel 2021 a Sanremo, al fianco di Amadeus e ci aspettavamo forse di rivederla si in tv, ma in uno show ben diverso, magari dedicato alla musica e al ballo, visto che l’ex di Amici, ha dimostrato di essere una bomba sul palco. Elodie ha certamente le carte in regola per diventare una show girl di tutto rispetto e forse proprio per questo non ci aspettavamo per lei un ruolo così “ingessato” se così possiamo dire.

Come sempre però, aspetteremo e poi daremo un giudizio, per capire come andrà a finire e come se la caverà la cantante ( sempre che siano confermate poi le voci che stanno circolando).

Elodie a Le Iene? Da gennaio 2022

Secondo le indiscrezioni riportate, Elodie arriverebbe dietro il bancone di Italia 1 solo da gennaio in quanto prima avrebbe degli altri impegni già presi, un progetto musicale importante ( non sappiamo di cosa si tratti). Non possiamo che aspettare quindi una conferma da parte di Mediaset o una eventuale smentita da parte della cantante. Vedremo anche perchè Elodie potrebbe non essere da sola, vista la sua inesperienza e quindi ci sarebbe anche da capire chi ci sarà al suo fianco, visto che generalmente, la conduzione del programma è stata affidata a un duo.