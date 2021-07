Si chiamerà Citofonare Rai 2 il nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura

Reduci da una stagione non troppo brillante, almeno dal punto di vista degli ascolti, Simona Ventura e Paola Perego si preparano per una nuova avventura televisiva, questa volta in coppia. Vi avevamo già detto che le due conduttrici, legate anche da una bella amicizia, sarebbero state protagoniste di un nuovo programma di Rai 2 e finalmente, siamo in grado anche di dirvi come si chiamerà il programma, dopo che tante voci si sono rincorse. “Citofonare Rai 2″ è il titolo scelto per il nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura.

Sarà finalmente la volta buona per le due conduttrici che si dicono convinte di aver scelto un ottimo programma per la rete, un programma che piacerà al pubblico? Lo vedremo a settembre, per il momento è davvero troppo presto anche per poter esprimere un parere.

Citofonare Rai 2 il nuovo programma della coppia Perego/Ventura

E’ stata proprio la Ventura a parlare del titolo del nuovo programma: “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte” ha ironizzato la conduttrice, intervenuta nella trasmissione radiofonica Il Momento Migliore che la Perego conduce su Radio 2 con Elena Di Cioccio. Un’ospitata che ha dunque rivelato il titolo del nuovo progetto, Citofonare Rai 2; e non Tutto fa Domenica, come era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti.

Paola Perego e Simona Ventura, come testimoniano anche le foto postate sui social, sono insieme in vacanza ma in realtà stanno lavorando al nuovo programma. La prima puntata di Citofonare Rai 2 andrà in onda il 19 settembre. Circa due ore di diretta – ogni domenica dalle 11.10 alle 13.00 – che promettono, almeno nelle intenzioni iniziali, leggerezza, divertimento e informazione, il tutto durante il più classico degli appuntamenti delle famiglie italiane, il pranzo della domenica, e il tempo che lo precede.

Queste le anticipazioni del programma arrivate nel corso della presentazione dei palinsesti ( con variazione di titolo a quanto pare)