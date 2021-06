Paola Perego e Simona Ventura insieme con Tutto fa domenica su Rai 2

Come anticipato da Davide Maggio nei giorni passati, Simona Ventura e Paola Perego saranno una delle nuove coppie della prossima stagione televisiva di rai 2. Le due conduttrici lavoreranno gomito a gomito in un programma tutto nuovo che andrà in onda appunto di domenica dal titolo Tutto fa domenica. Le due conduttrici vanno alla ricerca del format vincente che possa ridare loro anche gli ascolti persi strada facendo ( in questa stagione non ha brillato Il filo rosso, condotto dalla Perego e in onda al sabato pomeriggio, ed è stato un vero flop il programma Game of Games di Simona Ventura).

Si cerca quindi qualcosa di fresco, nuovo e dinamico. E infatti a quanto pare, Tutto fa domenica sarà all’insegna della leggerezza e del divertimento, cifra sulla quale le due conduttrici hanno deciso di puntare. Va detto, secondo quanto si legge su DavideMaggio.it che la Ventura era in realtà pronta con un format per la domenica pomeriggio. Avrebbe voluto infatti sfidare Mara Venier ma, secondo quanto si legge sul blog, la rete avrebbe bocciato il progetto.

Tutto fa domenica in onda da settembre su Rai 2

Sulla cartella stampa Rai , che presenta la nuova stagione televisiva si legge: “L’architettura del day time è stata fortemente modificata rispetto alle passate stagioni ed è caratterizzata da una prevalenza di produzioni interne e dalla serialità di acquisto.“



E ancora: “Una domenica mattina vocata al femminile con due protagoniste d’eccezione Paola Perego e Simona Ventura. Alle 11.10 andrà in onda Tutto fa domenica: due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento, il tutto durante il più classico degli appuntamenti delle famiglie italiane: il pranzo della domenica e il tempo che lo precede.“



Non è ancora chiaro se si tratterà di una sorta di Mezzogiorno in famiglia o qualcosa di simile o sarà un format diverso da quelli che abbiamo visto di solito alla domenica mattina. Attendiamo le prime anticipazioni per capire come sarà questo nuovo programma.