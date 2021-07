Gli ascolti del mattino: Morning News cresce, le Olimpiadi salvano la Rai

In un clima di grandi polemiche, a causa della decisione della Rai di non comprare i diritti per lo streaming delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ( e impedire quindi a RaiPlay di avere contenuti di ogni genere che avrebbero sicuramente aiutato la rete a brillare in questa estate anche nella piattaforma) per l’azienda c’è un’altra gatta da pelare. Gli ascolti del mattino di Rai 1 potrebbero essere messi in crisi dall’arrivo su Canale 5 di Morning News, il nuovo programma di informazione che andrà in onda per tutta l’estate e che già ieri, al secondo giorno di programmazione, ha registrato gli stessi ascolti di Uno Mattina estate. La Rai al momento si salva grazie alle Olimpiadi, di casa al mattino su Rai 2, ma tra dieci giorni, che cosa succederà?

Mediaset ha atteso anche troppo. Avrebbe dovuto mandare in onda un programma all news o simile in diretta, subito dopo i saluti di Mattino 5. Ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Fare ascolti è possibile anche in estate, lo si è visto appunto con questi primi due giorni di programmazione che hanno visto Morning News ritagliarsi una buona fetta di pubblico. E i dati di ascolto potrebbero crescere anche nelle prossime settimane.

Assolutamente da dimenticare il programma Dedicato. Lo abbiamo detto e ripetuto già fin troppe volte: il programma di Serena Autieri è totalmente bocciato, sotto ogni punto di vista. Non ci resta quindi che scoprire come sono andati gli ascolti del 27 luglio 2021, ecco i dati di ieri.

Gli ascolti del mattino: la Rai si salva grazie alle Olimpiadi

Su Rai1 Uno Mattina Estate registra un ascolto di 711.000 telespettatori con il 14.3%. Dedicato scende a 583.000 spettatori (10.6%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News fa 702.000 spettatori (13.4%), nella prima parte, e 628.000 spettatori (11.9%), nella seconda parte. Tallona quindi Rai 1 nella prima parte, supera il programma dell’Autieri nella seconda.

Al momento sono le Olimpiadi a salvare la Rai. Su Rai 2 Tokyo Live 2020 ha raccolto 343.000 spettatori con il 15.3%, dalle 2.08 alle 8.27, e 1.571.000 spettatori con il 22.8%, dalle 8.53 alle 12.55. Bisognerà quindi vedere cosa succederà alla fine dei giochi: una parte di pubblico tornerà a sintonizzarsi su Rai 1? Difficile.

Passiamo alle altre reti. Su Italia 1 Bones fa 112.000 spettatori (2%). Su Rai3 Agorà Estate fa 302.000 spettatori pari al 5.7% di share (presentazione: 270.000 – 5.1%; Extra di 10 minuti: 264.000 – 5%). A seguire Elisir d’Estate segna 217.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di 119.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 2.8%. A seguire Coffee Break ha informato 112.000 spettatori pari al 2.1%.