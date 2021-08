Quando inizia Uomini e Donne 2021-2022? C’è la data ma chi ci sarà?

Manca ormai pochissimo alla partenza dei programmi che ci terranno compagnia per tutto l’inverno in attesa della stagione calda. E ovviamente tra questi ci sarà anche Uomini e Donne. E’ tutto pronto per la stagione 2021-2022 del programma di Maria de Filippi. Sono state già registrate le prime puntate di U&D ma non solo! Da ieri è arrivato su Canale 5, e anche sui social del programma, il primo promo per questa nuova edizione di Uomini e Donne. Possiamo quindi dirvi che la prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda il 13 settembre 2021. Si parte quindi tra pochissimo. Il 13 settembre vedremo il primo attesissimo appuntamento e a quanto apre vedremo anche la nuova Gemma Galgani. Come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, ci sono delle importanti novità. Pare che Gemma si sia rifatta il seno, per cui davvero, possiamo immaginare lo scontro infuocato che si accenderà tra lei e Tina! Chi pensava che in questa edizione Gemma avrebbe avuto meno spazio, a quanto pare, sbagliava di grosso!

Uomini e Donne 2021-2022 chi ci sarà?

Chiaramente c’è anche grande attesa per conoscere i nomi dei protagonisti di questa nuova edizione del programma di Canale 5. Sappiamo che Gemma ci sarà, con il suo seno nuovo a quanto pare. E possiamo dirvi che ci saranno anche 4 tronisti. La prima a essere presentata è stata Andrea Nicole, la ragazza che ha una storia molto forte da raccontare. Fino a otto anni fa infatti era un uomo. I tronisti dovrebbero essere 4, due ragazze e due ragazzi. Oltre ad Andrea Nicole, il nome trapelato in rete è quello di Joele Milan.

E dei “vecchi” protagonisti del programma di Canale 5 chi ci sarà? Il trono over si sa, è quello che il pubblico segue con più interesse, viste le tante dinamiche che ci scatenano tra i protagonisti. A tal proposito, oltre a Gemma Galgani, pare che saranno presenti anche Ida Platano, e Biagio. Ma non solo. Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Uomini e Donne dovrebbe esserci anche Armando Incarnato. Non dovrebbero invece esserci Riccardo Guarnieri e neppure Roberta di Padua. Potrebbe esserci invece Isabella Ricci, che è amatissima dal pubblico di Uomini e Donne.

Appuntamento quindi al 13 settembre 2021 con la nuova edizione del programma di Maria de Filippi in onda come sempre alle 14,45 su Canale 5.