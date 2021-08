Uomini e Donne non è ancora iniziato ma è già polemica: l’ex di un tronista sbotta

Il 13 settembre partirà la nuova edizione di Uomini e Donne e, come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, proprio in questi giorni sono state registrate le prime puntate del programma di Canale 5. Presentati quindi i nuovi tronisti dell’edizione 2021-2022 del programma. Tra essi ci sarà anche Joele Milan, giovanissimo tronista veneto che ha raccontato di aver avuto una relazione burrascosa nel suo passato. Ma a quanto pare l’ex fidanzata, che si è sentita chiamata in causa visto che in poche ore tutti hanno parlato di lei come della ragazza che ha fatto le corna al tronista, ha deciso di raccontare la sua di verità sui social dove si è sfogata.

Facciamo un piccolo passetto indietro. Nella prima registrazione di Uomini e Donne, il nuovo tronista ha raccontato qualcosa della sua ultima relazione, spiegando che per lui sarà difficile tornare a fidarsi. E’ successo infatti, che si è sentito tradito dalla persona che amava e da uno dei suoi migliori amici. Milan ha raccontato che la sua ex lo ha tradito con un amico, una cosa che ancora oggi gli fa male. Ed è probabilmente per questo che la ragazza ha deciso di raccontare la sua di versione dei fatti e lo ha fatto con delle storie su Instagram.

Parla l’ex di Joele Milan: la sua verità

Dopo aver letto quindi queste anticipazioni, l’ex fidanzata di Joele Milan, non ha resistito e ha deciso di dire la sua. La ragazza ha rivelato: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita“.

E a quanto pare ad avvalorare la tesi dell’ex fidanzata di Joele Milan, ci sarebbero diverse ragazze che avrebbero deciso di uscire allo scoperto, per raccontare che il nuovo tronista, non è lo stinco di santo che vuole far credere di essere. Tante le segnalazioni. Tra le altre, su molte pagine dedicate al mondo di Uomini e Donne, ce n’è una molto “interessante”. Una ragazza che conoscerebbe Joele ha raccontato: “Era fidanzato e per anni ha tradito la fidanzata, in discoteca con altre tipe. Poi stava su Tinder, Loovo, lo conosco molto bene, ha sempre voluto farsi pubblicità in tutti i modi e il suo obiettivo non è l’amore e si vedrà poi alla fine del programma“.