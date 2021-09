Entusiasmo al minimo per l’anteprima di Pomeriggio 5: che serietà per Barbara d’Urso

A quanto pare dovremo scordarci “col cuore” , “il mio cuore è vostro” e tutte le frasi slogan che Barbara d’urso aveva tirato fuori in questi ultimi anni per salutare il pubblico di Pomeriggio 5. Zero entusiasmo travolgente oggi per la conduttrice che nell’anteprima promo del programma Mediaset, si è limitata a dare il benvenuto al suo pubblico annunciando i servizi in onda. Nessun particolare saluto, per questo rientro dopo due mesi. Un rientro parecchio istituzionale che a quanto pare sarà lo stile richiesto per questa nuova edizione. Più asciutto, più istituzionale, più serioso. Tutte cose che per anni hanno latitato nello studio di Canale 5. Piacerà questo nuovo Pomeriggio 5 al pubblico di Mediaset, piacerà questa nuova Barbara d’Urso allo zoccolo duro che la segue sempre con grande affetto e passione?

Per Barbara D’Urso niente caffeuccio di fine estate con Pomeriggio 5

Niente caffettiere, niente caffeuccio, niente signore che stirano davanti alla tv pronte a seguire Pomeriggio 5. Si cambia rotta, decisamente. E quel poco che abbiamo visto nel promo è praticamente una copia de La vita in diretta con i giornalisti inviati del programma sullo schermo e la conduttrice che annuncia quello che andrà in onda nel programma. A tutta cronaca, e questo lo sapevamo già. Bisognerà adesso capire se il pubblico, orfano dell’osceno trash che da qualche anno a questa parte si era impossessato del programma e anche della conduttrice, gradirà questa trasformazione.

Sobrio persino il look della conduttrice che, come si è visto dal promo, ha messo via abiti coloratissimi e scollature per andare in onda, pensate un po’, con una camicia bianca ( nessun riferimento al look di Matano che ha condotto l’intera stagione de La vita in diretta, in camicia, così per dire).

Barbara d’Urso e il nuovo Pomeriggio 5 versione seria

Bentornati a una nuova stagione di #Pomeriggio5!Prontissimi per entrare nelle vostre case con tante notizie, esclusive e ultim'ora.A tra poco! pic.twitter.com/zvUYZVCGgK — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 6, 2021

Cambiano anche i jingle e le musiche che accompagnano la conduttrice. “Siamo di nuovo qui in diretta, sono emozionata come una bambina quando Carmelita aveva 18 anni” ha detto la conduttrice che per il programma vero e proprio poi ha cambiato look, indossando una blusa bianca e un paio di pantaloni scuri.

Tanto blu, bianco e azzurro per la nuova edizione di Pomeriggio 5, addio rosa, fucsia e colori sgargianti. Ci si avvicina di più ai canali all news, anche perchè è questo l’obiettivo: informare.