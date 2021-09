Pomeriggio 5 vs Estate in diretta, gli ascolti: seconda sconfitta per Barbara d’Urso

Secondo giorno di attesa per i dati di ascolto di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso, nonostante la sconfitta del debutto, con Estate in diretta che ha avuto la meglio sul programma di Canale 5, si è detta soddisfatta sui social del risultato ottenuto. Lo ha fatto in modo sobrio, senza grandi proclami. A quanto pare questa è la nuova linea che l’azienda ha chiesto di seguire e la conduttrice sta facendo quello che le è stato “imposto”. Una linea che non prevede neppure promo strombazzanti e colorati, con macchinette, caffeucci e quant’altro, ma una impostazione, per quanto possibile, il più formale possibile. Gli ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5 in onda il 6 settembre, non hanno entusiasmato, soprattutto nella seconda parte. E adesso c’è attesa di scoprire come sono andate le cose il secondo giorno. L’impostazione di Pomeriggio 5 è rimasta identica anche nella puntata del 7 settembre seppur va dato atto, ai giornalisti del programma, di aver trovato una vicenda parecchio bislacca, come quelle che il pubblico di Mediaset ama, da raccontare nella parte dedicata alla cronaca ( che almeno sui social, è stata un trionfo di commenti).

Tornando ai numeri, la seconda puntata di Pomeriggio 5 sarà andata meglio o peggio della prima? Scopriamolo con i dati auditel relativi al pomeriggio di ieri, 7 settembre 2021, eccoli per voi.

Gli ascolti del 7 settembre 2021: Pomeriggio 5 vs Estate in diretta, chi vince?

Anche oggi quindi, una nuova sfida, in attesa del ritorno in onda de La vita in diretta. Semprini e Capua hanno continuato a fare un ottimi lavoro e la scelta di Rai 1 di partire una settimana più tardi rispetto alla concorrenza al momento sembra essersi dimostrata vincente.

Pomeriggio 5 alla seconda puntata: i dati del 7 settembre 2021

La puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri è stata vista da una media di 1.363.000 con il il 15.7%; la seconda parte 15.0% con 1.389.000 e crolla nei saluti 13.3% 1.315.000 . Oggi però la conduttrice ha festeggiato a modo suo con delle storie su instagram, ringraziando tutti i telespettatori che hanno seguito il programma.

Estate in diretta verso i saluti: i dati del 7 settembre 2021

La puntata di Estate in diretta in onda ieri pomeriggio su Rai 1 è stata seguita da 957.000 spettatori medi al 10.6% e in seconda parte ( quella che si sovrappone dalle 17,35 con Pomeriggio 5) da una media di 1.434.000 al 16.0% share.