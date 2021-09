Gli ascolti del 13 settembre prime time: l’esordio del Grande Fratello VIP 6 accende Canale 5?

Mediaset cerca la doppietta, anche se sarà molto molto difficile battere Rai 1 con le repliche ( le ennesime repliche de Il commissario Montalbano) si può comunque superare il 20 % di share e conquistare, pur non vincendo un ottimi risultato grazie al debutto del Grande Fratello VIP 6. Quello che è successo in termini di ascolti, lo scopriremo solo con i dati auditel relativi alla serata del 13 settembre 2021. Dopo la bella vittoria di Scherzi a parte e l’ottimo debutto di Enrico Papi su Canale 5 con picchi di 4 milioni di spettatori, adesso tocca a Signorini far bene in prime time e conquistare il lunedì sera. In attesa delle grandi fiction ( il lunedì sera sarà il giorno de I Bastardi di Pizzofalcone e poi di altri titoli di punta della Rai), il GF VIP 6 può comunque fare bene e portare a casa un buon risultato. E’ senza dubbio questo l’obiettivo di Canale 5. Peccato che per una volta, che Striscia la notizia non c’era e che anche su Rai 1 ci avevano graziato facendo partire la prima serata intorno alle 21,30, non sia successo lo stesso per il reality di Canale 5, fossilizzato come sempre intorno alle 21,40 ( il che è già un miracolo se si considera il fatto che eravamo abituati a una partenza intorno alle 21,50).

Questa prima puntata del Grande Fratello VIP 6, essendo quella del debutto come sempre, non è stata particolarmente interessante ma neppure così noiosa come succedeva in passato. Le premesse per una bella edizione, con qualche contenuto interessante e anche qualche sana risata, potrebbero esserci. Mai bocciare in partenza. Chi bocciamo senza se e senza ma, almeno dopo la prima puntata, sono le due opinioniste. Per molti tratti si è persino rimpianto Pupo, il che è tutto dire. Poco in sintonia tra di loro, con la Bruganelli con il dente avvelenatissimo con Adriana Volpe e quell’aria da prima della classe leggermente disturbante. Peccato perchè da queste due donne con la d maiuscola ci aspettavamo davvero molto ma molto di più. Sarà stata l’emozione del debutto, chissà.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 13 settembre 2021

Non ci resta quindi che attendere i dati di ascolto della prima serata di ieri, voi su chi scommettereste? La Rai ha giocato per l’ennesima volta la carta Montalbano, e solo per questo, meriterebbe davvero una sconfitta. Persino i fan più accaniti del commissario sono stufi di queste continue repliche e di questo modo da usare la serie come tappa buchi, ci auguriamo che possa finire.

Gli ascolti del Grande Fratello VIP 6 al debutto: ecco i dati auditel

Ennesima replica de Il commissario Montalbano: i dati auditel

