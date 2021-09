A Le Iene una conduttrice (o forse due) diversa per ogni puntata: chi ci sarà?

A partire dal 5 ottobre 2021, finalmente torneranno in onda Le Iene. Come sempre il canale sarà Italia 1 ma quest’anno ci saranno delle novità. La notizia arriva direttamente dal profilo social del programma tv e riguarda le conduttrici. Saranno donne e si alterneranno, una per ogni puntata ma forse anche due per puntata. Le figure femminile a Le Iene, in effetti (e per fortuna), non sono mai mancate. Ricordiamo Ilary Blasi, Luciana Littizzetto, la grandissima Nadia Toffa o ancora Alessia Marcuzzi, l’ultima presentatrice. Ma chi ci sarà al fianco di Nicola Savino, confermatissimo? In realtà la lista è veramente molto lunga e in questa nuova stagione vedremo tanti altri volti femminili. Si era detto che non ci sarebbe stato questo genere di conduzione e che il timone del programma di italia 1 sarebbe stato affidato solo agli inviati ma a quanto pare, qualcosa è cambiato…

“A fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, alcune grandi donne che “sanno il fatto proprio” e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni” viene infatti spiegato. Ma chi sono?

Chi sono le nuove conduttrici de Le Iene? Elodie in pole position

Con le sagome pubblicate sui social si può provare ad indovinare chi sono le nuove conduttrici de Le Iene. Una è veramente facile da riconoscere anche perché se ne parlava già da un po’. Si tratta di Elodie. La cantante non sforna solo hit, dopo l’esperienza a Sanremo quest’anno sembrano aprirsi nuove porte per l’artista e presto la vedremo in questa nuova veste. E poi? Nientepopodimeno che Federica Pellegrini. La divina sarebbe tra le confermate e dopo Italia’s got talent, questo potrebbe essere un gradino molto importante per la carriera televisiva della nuotatrice che ha fatto sognare tutti gli italiani e non solo. Ci sarebbero comunque altre otto donne che dovrebbero condurre Le Iene. Le identità al momento non sono note eppure qualcosa si potrebbe intuire da queste famose sagome sui social.

Giulia Salemi sbarca a Le Iene come conduttrice? Ecco chi sarebbero le donne a presentare la nuova stagione

Sul web si sono scatenate tutte le ipotesi possibili ed immaginabili. Tra i nomi fatti dai fan de Le Iene spunta quello di Giulia Salemi. L’ex gieffina è richiestissima dai fan e dopo la conduzione del GF Vip Party questo sarebbe un ruolo veramente importante per lei. Tra i nomi papabili ci sarebbe pure quello di Sabrina Guzzanti. Sono spuntati pure i nomi di Elisabetta Canalis e Michaela Giraud. Inoltre non si esclude la conduzione di iene come Nina Palmieri visto che è già successo.

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire tutti i nomi. Voi chi vorreste?