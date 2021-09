Antonella Clerici vorrebbe evitare di mangiare in tv e racconta cosa fa al mattino

Avrete notato che Antonella Clerici in tv non assaggia più come prima i piatti proposti dai suoi cuochi. Nessun divieto, non è cambiato nulla, semplicemente la conduttrice vorrebbe evitare di ingrassare come invece le succede ogni volta. Da sempre, prima con La prova del cuoco, adesso con E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si mette un po’ a dieta per arrivare in forma alla prima puntata e poi con il passare dei mesi accumula chili. In più è allergica a un bel po’ di alimenti, mangiare di continuo assaggiando un po’ qui e un po’ là non è il massimo. Oggi ha confidato al suo pubblico come sta cercando di mantenere i suoi buoni propositi.

Antonella Clerici a dieta in tv ma poi arrivano i supplì e la focaccia dolce



Le intenzioni sono ottime come sempre ed è vero che quest’anno Antonella Clerici sta mangiando e assaggiando pochissimo in tv ma come inizia la sua giornata? “Io mi alzo molto presto perché devo raggiungere gli studi di Milano, faccio la colazione ma apparecchio tutto la sera” così al mattio deve solo preparare il caffè.

“Mi piace l’odore del caffè… Sveglio Maelle e poi l’accompagno a scuola”. Quindi si mette in viaggio per arrivare agli studi di Milano per la puntata di E’ sempre mezzogiorno. “Quest’anno sono stata abbastanza brava…” si riferisce ai mancati assaggi nella cucina del suo programma.

Ce la farà a non assaggiare niente per tutta l’edizione? E’ quanto pensa di fare e confida che prima dell’inizio della puntata le inizia a venire fame e lei tampona con un caffè dandosi la regola di non mangiare niente fino a fine puntata. Oggi non ci è riuscita, troppo golosi sia i supplì di Fava che la focaccia dolce di Fulvio Marino. Chissà cosa ci sarà nel menù di domani. In pratica niente di diverso da ciò che capita a tutti, pensiamo di metterci a dieta e di resistere alle tentazioni ma difficilmente ci riusciamo.