Da Grande chiude stasera: tutti gli ospiti di Cattelan

Non è andata nel migliore dei modi la prima puntata di Da Grande, la scorsa settimana, almeno in termini di ascolti. Ci si aspettava molto di più ma il conduttore, appena sbarcato su Rai 1, ha incontrato un grande ostacolo che si chiama sport! Domenica scorsa infatti, oltre 3 milioni di persone hanno seguito la finale di pallavolo su Rai 3 che ha visto l’Italia trionfare negli Europei di Volley. E un’altra buona fetta di pubblico era sintonizzata su altre frequenze per seguire la gara tra la Juventus e il Milan…Oggi Cattelan non ha alibi e scuse: se gli ascolti non dovessero funzionare, non potrebbe però “giustificarsi” in nessun modo. Ascolti a parte, a noi Da Grande è piaciuto, l’unica nota negativa, è che ci aspettavamo qualcosa che mai avevamo visto prima e invece, i fan del conduttore che lo seguivano con passione anche su Sky, hanno rivisto un EPCC più in grande su Rai 1. E’ questo forse l’unico neo, dire che si farà qualcosa di nuovo, e invece ricominciare da quello che si era lasciato su Sky…

Ma torniamo al secondo appuntamento con il programma di Rai 1. Quali saranno gli ospiti sul palco oggi, 26 settembre 2021, per questa seconda puntata di Da Grande? Scopriamolo insieme.

Da Grande anticipazioni: tutti gli ospiti della seconda puntata

Nella seconda puntata di Da Grande, tanti ospiti sul palco di Alessandro Cattelan; ci sono anche i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi tra gli ospiti della puntata di Da Grande in diretta dagli Studi Rai di Milano.A proposito di sport, la passata settimana Cattelan aveva invitato anche i giocatori della nazionale azzurra di volley, chissà se arriveranno a fare una sorpresa! Protagonisti del programma, prodotto in collaborazione con Fremantle, anche altri ospiti d’eccezione come Raoul Bova, Lillo e Serena Rossi. Oltre a loro, tornerà Elodie con una performance speciale e ci saranno Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, e Benji e Bella Thorne con il racconto del loro debutto al cinema.

Alessandro Cattelan sarà presente nello show, coinvolgendo gli ospiti in numeri scenografici e improvvisazioni, affrontando con ironia diversi temi della vita e dell’attualità in un mix di intrattenimento e spunti di riflessione. L’appuntamento è ovviamente su Rai 1 per le 21,30 di oggi.