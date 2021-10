Gli ascolti della domenica tra Amici 21, Domenica IN, Verissimo: chi vince?

E anche oggi grande attesa per i dati di ascolto del 3 ottobre 2021. Come sempre arriva la nostra analisi post domenicale che ci permette di scoprire, dati auditel alla mano, come sono andate le cose. Anche questa domenica si sono sfidati i programmi di Rai 1 e quelli di Canale 5 per la leadership. Niente più sorprese: Amici 21 resta alla domenica, e questo significa che per mesi si rinnoverà la sfida a distanza tra Maria de Filippi e Mara Venier. A seguire poi sempre un altro scontro a distanza, quello che tra la regina del pomeriggio di Rai 1 alla domenica e la regina di Canale 5, Silvia Toffanin, la queen del fine settimana! Verissimo vs Domenica In è un’altra sfida tutta inedita che vivremo in questa stagione. Nei primi faccia a faccia ad avere la meglio sono stati i programmi di Canale 5 ma la strada è ancora lunga e potrebbe succedere di tutto. Domenica In la passata settimana ha risentito di questo scontro, perdendo anche ascolti rispetto alla passata stagione.

Va detto che ancora in quasi tutta Italia questo fine settimana, è stato un fine settimana dal sapore tipicamente estivo, e inoltre non lo scordiamo, lo scorso anno non si potevano fare tutte le cose che adesso sono concesse! Questo ritorno alla normalità significa anche meno spettatori davanti alla tv. E quelli che ci sono, bisogna conquistarseli. Al momento ci sembra una Domenica IN troppo debole quella che si presenta nella sfida con Amici. Ospiti troppo spesso già visti e poca attesa per chi arriverà. Pensiamo ad esempio alla puntata di Verissimo in onda ieri, che ha portato a casa l’esclusiva intervista a Francesca Neri, una perla per Silvia Toffanin. E se è vero che la Neri era libera di scegliere , bhè Magalli avrebbe potuto essere uno degli ospiti di Domenica In , e magari sarebbe stato funzionale a polemiche e frecciate. Manca appunto quel sapore di intervista evento, di intervista attesa con rivelazioni e cose da dire o da fare. Quell’ingrediente invece che Verissimo ha.

Gli ascolti del 3 ottobre 2021: ecco i dati auditel della domenica pomeriggio

Non ci resta quindi che attendere i dtai auditel in arrivo dopo le 10, per commentare queste sfide. Al momento la decisione di Piersilvio Berlusconi di lasciare Amici alla domenica, sembra essere vincente anche perchè Canale 5 è leader nella sua fascia dalle 14 alle 18,45 e questo non accadeva ormai da anni. A pagarne le conseguenze anche Francesca Fialdini, con il suo Da Noi a ruota libera, che non brilla come la passata stagione.

Vediamo i primi dati. Il pomeriggio di Canale 5 da il 19,1% con Amici 21,e poi ancora numeri eccellenti per Verissimo che è leader 16,6%-15,7%. Per Rai 1 Domenica In al 16,3%-14,8%,13,1% per la Fialdini.

Domenica In vs Amici 21, chi vince?

Per la puntata di Domenica IN del 3 ottobre, 2.499.000 spettatori con il 16,35% nella prima parte e nella seconda 2.015.000, 14,79%. Ascolti in lieve risalita ma non basta. Amici 21 vince: 2.756.000 telespettatori, share 19,13%.

Domenica In vs Verissimo: chi vince?

La seconda parte di Domenica IN come detto in precedenza, ha fatto quasi il 15% di share. Per Verissimo invece, nella puntata del 3 ottobre resta leader in sovrapposizione con 2.155.000 e il 16,57%.

Da noi a ruota libera vs Verissimo, chi vince?

La seconda parte di Verissimo fa 2.106.000 con il 15,70%. Non regge Francesca Fialdini che cala visibilmente con Da noi… a ruota libera che fa 1.730.000 e il 13,11%. Non si parla di vittorie schiaccianti, siamo sempre sul filo del rasoio ma in ogni caso, anche domenica 3 ottobre, è il pomeriggio di Canale 5 a dominare.