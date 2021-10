Verissimo tutti gli ospiti del 23 e del 24 ottobre 2021: chi ci sarà

Week end all’insegna delle grandi interviste di Silvia Toffanin quello che aspetta il pubblico di Verissimo anche questa settimana. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che succederà nello studio di Canale 5 per la puntata di sabato 23 ottobre e per la puntata di domenica 24 ottobre 2021. Due puntate da non perdere con tante interviste esclusive tra emozioni e confessioni.

Ma vediamo nel dettaglio chi arriverà nello studio di Verissimo domani e domenica. Ecco le anticipazioni per voi.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 23 ottobre 2021

Tanti come sempre gli ospiti che arriveranno nello studio di Silvia Toffanin sabato. Iniziamo con Anna Valle, protagonista della fiction in onda su Canale 5 “Luce dei miei occhi” che arriverà nello studio di Canale 5 per raccontare non solo questa sua nuova avventura, con un ruolo molto bello nella fiction. Con una media di oltre 3 milioni di spettatori, la fiction di Canale 5 è in perfetta media per gli ascolti della rete e ci si può di certo ritenere soddisfatti per i numeri portati a casa dalla serie. E poi ancora Raimondo Todaro, new entry da quest’anno nella scuola di “Amici” in veste di professore di danza. Per la prima volta nello studio di Verissimo, Todaro di racconterà tra vita privata e successi lavorativi. Nella puntata di sabato poi anche Bianca Atzei, in un periodo particolarmente doloroso della sua vita . POchi giorni fa la cantante su Instagram aveva dovuto smentire le voci di una separazione dal suo compagno e rivelare invece che purtroppo, lei e Stefano, hanno perso il bambino che stavano aspettando.

Nella puntata di Verissimo in onda domani, ci sarà anche l’attore Lello Arena. Infine, in studio l’incredibile storia dell’attore Fabio Modugno.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 24 ottobre 2021



Domenica saranno protagonisti del talk show: Romina Power in un’inedita intervista ritratto. E poi ancora tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche il direttore di “Chi” e conduttore di “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini. Restando in casa Mediaset, spazio anche a Cesara Buonamici, tra i volti storici e più amati del TG5 . E poi per il capitolo rosa, ascolteremo la cantante Lola Ponce con il marito Aaron Diaz.

