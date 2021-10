Simona Cavallari, il suo periodo buio quando il marito l’ha lasciata

E’ da sette anni che Simona Cavallari è lontana dal piccolo schermo, è stata a lungo lontana dal suo amato set e a Verissimo racconta il motivo di questa scelta. Il lavoro l’ha sempre aiutata e il suo ultimo lavoro prima della lunga pausa è stato Squadra antimafia, lei l’amata Claudia Mares dietro le telecamere non faceva che piangere. Simona Cavallari ricorda che la truccatrice la faceva piangere in modo che le lacrime cadessero a terra per non doverle fare di continuo il trucco. Era fragile in quel periodo, era finito il suo matrimonio, suo marito, Daniele Silvestri, l’aveva lasciata. Il lavoro l’ha aiutata ma l’hanno fatto anche i suoi figli, è a loro che si è dedicata tanto.

I complimenti di Silvia Toffanin a Verissimo per Simona Cavallari

La nascita di Pablo e dopo cinque mesi era già incinta del secondo figlio, poi il terzo dopo dieci anni ma quando suo marito l’aveva già lasciata. Tra il secondo e il terzo figlio la scelta di stare lontana dal lavoro perché era molto stanca, i suoi figli non dormivano mai. Ha attraversato un periodo buio, Simona Cavallari è poi diventata triste davvero quando Daniele l’ha lasciata. Si è infranto il suo sogno più grande. L’attrice ha sempre trascurato il lavoro per i suoi affetti.

Doveva stare sul set e non aveva il tempo di metabolizzare. “Il lavoro e le amicizie che si sono create sul set mi hanno aiutato. Se ne parlo oggi mi sembro un’altra persona”. E’ vero che non voleva più vivere ma erano solo emozioni, i giornali invece hanno detto che Simona voleva suicidarsi, non era vero.

“Quando uno non ha più sogni, speranze e passioni appassisce e io stavo appassendo” la realtà è che era legata da sempre all’idea di famiglia, era il suo desiderio più grande. La Cavallari confessa che nessuno la capiva, che tutti le dicevano che aveva tutto e che non era la fine del mondo se Daniele l’aveva lasciata.

Silvia Toffanin saluta la sua ospite con un pieno di complimenti, con la totale ammirazione versa una donna così equilibrata, forte, che ha sofferto ma ha sempre amato figli e lavoro, poi si è rialzata ed è un’attrice come sempre perfetta.

