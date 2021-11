Da Pomeriggio 5 la verità del padre di Rossano Rubicondi sulla sua morte

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 1 novembre 2021, i genitori di Rossano Rubicondi hanno deciso di raccontare a Barbara d’Urso e al pubblico di Canale 5, il poco che hanno saputo della morte del loro amato figlio. Non è facile comunicare con gli amici che stanno negli Stati Uniti e anche le informazioni date da Ivana Trump sono difficili da comprendere, visto che i genitori di Rossano non parlano in inglese. Hanno però saputo quello che sarebbe successo il giorno in cui l’imprenditore è venuto a mancare. Purtroppo era da solo in casa, ed è stato ritrovato da un amico.

I genitori di Rossano, confermano quello che era stato detto anche nello studio di Storie Italiane. Non sapevano nulla della sua malattia e non sanno se le cause della morte sono legate a questo tumore alla pelle che aveva. E’ in corso negli Stati Uniti l’autopsia e solo nei prossimi giorni si potrà capire che cosa è successo realmente. Il signor Claudio Rubicondi, vuole comunque raccontare quello che sa, e quelle che sarebbero state le cause della morte di suo figlio.

I genitori di Rossano Rubicondi da Pomeriggio 5 parlano delle cause della sua morte

In collegamento con Barbara d’Urso, il padre di Rossano spiega: “Quello che è stato detto a me è che si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca. Ha sbattuto la testa ed è rimasto molte ore lì. Viveva da solo in questa casetta nuova, che aveva comprato perché credo stesse bene. ” E ancora: “Adesso mi hanno detto che ci restituiranno i suoi effetti personali. Aveva una passione per gli orologi, li collezionava, la stessa cosa riguarda i soldi che aveva in banca.”

Anche la mamma di Rossano ha voluto parlare in collegamento con Barbara, nonostante il grande dolore: “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci.”

La mamma di Rossano ha anche ringraziato Ivana Trump per quello che sta facendo per Rossano e ha spiegato anche che cosa si farà per dirgli addio: “Abbiamo sentito che è un aneurisma polmonare. Ci hanno detto che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline”. Poi la donna ringrazia Ivana Trump: “Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne uno parte e le abbiamo detto subito di sì”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".