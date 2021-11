Verissimo anticipazioni 6-7 novembre 2021: tutti gli ospiti

Un altro fine settimana all’insegna delle interviste di Silvia Toffanin. Verissimo ci aspetta con due puntate sabato e domenica e non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Canale 5. Grandi esclusive anche questa settimana per Silvia Toffanin che nel passato week end con il suo programma ha incassato i primi record di ascolto stagionali, con quasi 3 milioni di spettatori davanti alla tv. E si spera di ottenere di nuovo grandi risultati anche con le puntate in onda il 6 e il 7 novembre 2021. Per voi quindi le anticipazioni con i nomi degli ospiti che arriveranno a Verissimo.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di sabato 6 novembre 2021

Momento dedicato alla musica ma non solo, nella puntata di sabato di Verissimo con Francesco Renga che torna nello studio di Canale 5. Nella puntata di domani pomeriggio poi spazio anche a Carolina Crescentini reduce dal grande successo con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai 1. Nella puntata di Verissimo di domani, troveremo anche Francesca Barra con il suo pancione e le confessioni relative a questa gravidanza. Francesca e Claudio Santamaria, suo marito, hanno desiderato tantissimo un figlio e finalmente, dopo il dolore per un aborto, adesso si preparano ad abbracciare la creatura. Tra gli altri ospiti di Verissimo per la puntata del 6 novembre ci saranno per la prima volta insieme Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller. Infine, non per parlare di politica ma per raccontare chi e l’uomo dietro al ddl Zan sarà in studio il deputato del Pd Alessandro Zan.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di domenica 7 novembre 2021

Puntata ricchissima di ospiti anche quella di domenica; tra gli altri troveremo in esclusiva anche il ct della nazionale italiana Roberto Mancini. Nella sua intervista l’allenatore parlerà anche del suo bellissimo rapporto con Gianluca Vialli.

Spazio alla musica ma non solo con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de “Il Volo”. Inoltre, si racconteranno: Iva Zanicchi protagonista di “D’Iva”, lo show di Canale 5 che celebra i 60 anni della sua strepitosa carriera e Red Canzian. Vi ricordiamo che sia sabato che domenica, Verissimo ci aspetta alle 16,30 su Canale 5.

