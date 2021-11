Roberto Mancini parla di Gianluca Vialli: “Sta bene, è forte ed è un punto di riferimento per tutti”

Roberto Mancini sarà ospite a Verissimo domenica 7 novembre 2021, ospite per la prima volta di Silvia Toffanin, un vero evento ma il Ct della Nazionale sarà pronto a ricordare le emozioni della vittoria dell’Europeo e l’abbraccio storico a Gianluca Vialli. La scorsa estate Roberto Mancini ha vissuto un’esperienza straordinaria. A Verissimo racconta che nella sua carriera calcistica ne ha vissuti tantissimi di momenti belli e anche di vittorie ma gli Europei hanno rappresentato qualcosa di diverso perché tutta l’Italia tifava per gli Azzurri. Erano tutti felici, forse soprattutto perché una vittoria inaspettata visto lo scetticismo di molti. In pochi ci credevano ma in tre mesi gli Azzurri di Mancini hanno fatto qualcosa di straordinario.

Roberto Mancini a Verissimo

“In pochi ci credevano, quando abbiamo cominciato tre anni fa sembrava una cosa impossibile: devo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto”. Un grazie va anche a Vialli, più di un amico per Mancini che ricorda: “Trent’anni fa, nello stesso stadio, io e Gianluca, avevamo perso una finale di Coppa dei Campioni con la Sampdoria, quindi quella notte abbiamo chiuso un cerchio nel migliore dei modi. È stato bellissimo farlo con la Nazionale. Abbiamo giocato tanti anni insieme, siamo praticamente fratelli e ci portiamo dietro ricordi indelebili”.

La Toffanin chiede come sta Vialli che da anni lotta contro il tumore al pancreas: “Sta bene, è in forma e dobbiamo fare ancora tante cose insieme. Lui è forte, molto più di me. Credo che il fatto di stare insieme e di pensare al calcio, che è il nostro lavoro da sempre, lo abbia fatto stare bene. È un ragazzo forte e intelligente, è sempre stato un esempio e un punto di riferimento per tutti noi”. Appuntamento a domenica su Canale 5 alle 16:30.

