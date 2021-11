Mara Venier ricorda Galeazzi da Vita in diretta: “Perdo un pezzo della mia vita”

Una delle ultime interviste televisive di Giampiero Galeazzi lo aveva riportato in quello che per anni era stato il suo mondo. Lo avevamo visto nello studio di Domenica IN, all’inizio del 2019, quando in molti avevano parlato delle sue condizioni di salute e il giornalista aveva voluto mostrare che era pronto per i suoi “ultimi 500 metri” e che non si era ancora arreso. Era lì in poltrona, insieme a Mara Venier che oggi commossa, nel giorno dell’addio, ha avuto per lui dolcissime parole. Il commento della conduttrice arriva dalla puntata de La vita in diretta in onda oggi 12 novembre 2021, su Rai 1. Alberto Matano commosso sin dall’inizio della puntata, ha dato la parola a Mara Venier che intervenuta telefonicamente ha ribadito quello che già aveva scritto sui social. Con la morte di Giampiero, se ne va un pezzo della sua vita.

L’addio di Mara Venier a Giampiero Galeazzi da La vita in diretta

La conduttrice spiega che a causa del covid, nell’ultimo anno e mezzo i loro rapporti erano stati solo telefonici, si sono sentiti tramite messaggio. “Posso dire che fino a qualche tempo fa Giampiero mi mandava ancora dei messaggi per dirmi Mara facciamo questo, ho delle idee, sempre delle cose un po’ strampalate” ha commentato la conduttrice di Domenica IN. “Aveva ancora tanta voglia di fare mi parlava di un libro o di un programma” raccontata Mara in diretta su Rai 1. “Credo che le idee e i pensieri lo facessero sentire ancora partecipe del nostro mondo” spiega Mara Venier. E poi in lacrime: “Perdo una persona a me molto molto cara, un pezzo della mia vita”.

Un dolore, quello di Mara Venier, che è andato oltre lo schermo ed è arrivato nelle case degli italiani. Perdiamo tutti una persona che ha lasciato il segno.

