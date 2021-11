Per il sabato di Rai 1 ascolti deboli: Dedicato floppa, si salva solo Liorni

Resterà ancora un grande mistero il motivo per il quale su Rai 1 al sabato pomeriggio vada in onda un programma che già in estate non era piaciuto a nessuno, Dedicato. Perchè al di là degli ascolti ( che sono anche bassi) è proprio il programma a non convincere. Serena Autieri va detto, è una grandissima professionista, una bravissima attrice, e anche una brava cantante. Ma un po’ come è successo anche a Serena Rossi, il fatto di avere un programma da gestire, da condurre in prima persona senza nessuno aiuto, non ha dato i risultati sperati. Si deve essere dei grandissimi talenti della conduzione per gestire un programma in prima serata, al mattino o al pomeriggio, senza prima aver avuto al fianco magari, un grande conduttore. In entrambi i casi poi, il format non ha per nulla aiutato e nel caso di Dedicato, le cose sono anche peggio. Perchè Serena Autieri canta, canta, canta, legge il gobbo, canta, cerca di empatizzare, ha gli occhi lucidi, ricanta, rilegge il gobbo. Ecco quello che arriva a casa è questo. E comprendere il motivo per il quale Dedicato sia stato promosso al sabato pomeriggio, resta davvero, lo ribadiamo, un mistero. Canale 5 con un paio di mosse più che vincenti quindi, si è aggiudicato nuovamente il sabato pomeriggio ( con un debolissimo Scene da un matrimonio) e si porta a casa, senza il minimo sforzo anche la domenica pomeriggio, semplicemente facendo scacco matto con una mossa. E che scacco. Del sabato pomeriggio di Rai 1 si salva solo Marco Liorni, anche se per Italia sì resta impossibile battere la concorrenza, il programma è un format con delle idee. Può piacere o può non piacere, ma resta una delle poche cose originali che si vedono al pomeriggio. Peccato che il traino non aiuti in nessun modo Liorni, che di strada prima di arrivare a condurre un programma tutto suo ne ha fatta, ricordiamolo.

Vediamo quindi i disastrosi numeri del pomeriggio di Rai 1.

I dati di ascolto del 13 novembre 2021: il pomeriggio di Rai 1

Su Rai1 Dedicato registra una media di 1.504.000 spettatori con il 10.3%, Ballando on the Road segna il 9.4% con 1.169.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 9.8% con 1.1.63.000 spettatori nella prima parte e il 10.3% con 1.221.000 spettatori nella seconda. La scorsa settimana Linea Blu faceva registrare 1.894.000 telespettatori, share 12.68%. Tv7 Reloaded 1.049.000, 8.23%.

Cresce invece, e per fortuna, visto che se lo merita davvero, Italia Sì che fa il 12.6% con 1.605.000 spettatori nella lunga presentazione e il 14.3% con 2.052.000 spettatori nel programma vero e proprio.

La concorrenza. Su Canale5 Beautiful sono 2.487.000 gli spettatori con il 15.2% di share. A seguire, quello che è considerato l’anello debole del pomeriggio della rete ( e lo è davvero) batte senza problemi Dedicato. Scene da un Matrimonio fa 1.765.000 (12.5%). A seguire regge Love is in the Air con 1.583.000 telespettatori con il 13.1% di share mentre Verissimo convince 2.151.000 spettatori con il 17.3% e Verissimo – Giri di Valzer 2.283.000 (15.8%) . Verissimo perde qualcosa rispetto alla passata settimana nonostante ci fosse grande attesa per alcune delle interviste di Silvia Toffanin ma resta sempre vincente.

