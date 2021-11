Da noi a ruota libera vola con Selvaggia Lucarelli e tiene testa a Verissimo

Se la domenica di Mara Venier è stata quasi perfetta, caduta a parte, quella di Francesca Fialdini lo è stata certamente. Dopo due mesi e mezzo di messa in onda del programma, finalmente per Da Noi a Ruota libera arriva uno dei migliori risultati della stagione, il migliore se la memoria non ci inganna, con numeri vicini a quelli che si portavano a casa lo scorso anno, quando davanti alla tv c’era molta più gente. La puntata di Da Noi a ruota libera di ieri, 21 novembre 2021, è stata molto diversa da quelle che vediamo di solito, con una costruzione che ha convinto maggiormente il pubblico che ha regalato grandi ascolti al programma. Da noi a ruota libera si è avvicinato moltissimo a Verissimo, soprattutto nella seconda parte. Il programma di Rai 1 e quello di Silvia Toffanin hanno viaggiato praticamente sullo stesso livello, un ottimo risultato quindi per la Fialdini. E forse anche un tentativo di cambiare qualcosa per migliorare, come è successo ieri con una puntata che ha visto Selvaggia Lucarelli protagonista del programma, e con ospiti che sono arrivati poi per completare una intervista davvero riuscita alla scrittrice. L’abbiamo sentita parlare del suo nuovo libro, di quello che è successo a Ballando con le stelle, del suo lavoro di giornalista. Sarà questa la chiave per il successo del programma? Un solo ospiti e tanto da dire ?

Certo c’è anche da dire che la Fialdini ieri ha avuto un ottimo traino e non solo per il fatto che Domenica IN si sia concluso prima nel caos generato dalla caduta di Mara Venier . Ha avuto anche una ospite che attira spettatori, Selvaggia Lucarelli al centro di diverse polemiche nell’ultima settimana. Una serie di coincidenze fortuite, come quella di iniziare prima del TG1 e poi riprendere la linea o un cambiamento che è servito a conquistare una piccola fetta di pubblico? A tal proposito facciamo anche notare che da tempo a Verissimo, complice il doppio appuntamento settimanale, non ci sono interviste di spicco, con ospiti che raccontato qualcosa di cui si sa poco o nulla e forse anche questo, ha indebolito un po’ il programma di Canale 5 che resta comunque da battere, sia al sabato che alla domenica.

Gli ascolti del 21 novembre di Domenica In

Gli ascolti della domenica pomeriggio: i dati auditel del 21 novembre 2021

La puntata di Da noi a ruota libera in onda ieri ha totalizzato un ascolto pari a 2.598.000 spettatori al 15.2% di share (pres. 2.416.000 al 15.9%). Su Canale 5 invece la puntata domenicale di Verissimo ha fatto: 2.856.000 spettatori, con il 18,50% di share nella prima parte mentre nella seconda 2.517.000 spettatori con il 14,10%.

