Grandi numeri per Mara Venier e la sua Domenica In: è record stagionale

Una domenica quasi perfetta per Mara Venier con una puntata di Domenica In che era stata confezionata nel migliore dei modi. E tutto era andato benissimo fino all’intervista con Elisa Isoardi e poi…L’incidente e la caduta che hanno condizionato la parte finale del programma di Rai 1. Mara Venier aveva iniziato con la sua intervista a Gina Lollobrigida, molto profonda, per alcuni spettatori, troppo televisiva per altri. Poi lo spazio dedicato a Morgan tra risate e confessioni, la commovente intervista a Elisa Isoardi e poi la caduta. E c’era ancora tanto da dire ma Mara in ogni caso, ha resistito portando a casa uno dei migliori risultati di questa stagione in termini di ascolti. Nonostante la grande concorrenza che arriva da Canale 5, e quest’anno si può dire che c’è visto che Amici 21 ogni settimana cresce e migliora, anche su Rai 1 arrivano grandi numeri per Domenica IN. Più di tre milioni di spettatori nella prima parte del programma ieri con il 18 % di share. Numeri eccellenti per un pomeriggio che il pubblico a quanto pare, apprezza.

Ottimi numeri per Mara Venier con una Domenica IN pazzesca

La puntata, come abbiamo detto in precedenza, era davvero stata costruita molto bene con una prima parte forte, dedicata a Gina Lollobrigida che dal programma di Rai 1 ha lanciato l’ennesimo appello alla sua famiglia, chiedendo di essere lasciata in pace, e ricevendo l’abbraccio più affettuoso da parte di Mara, sua grande amica. Poi l’intervista scherzosa e giocosa a Morgan, fatta di aneddoti e anche di tanta musica, con la madre di Marco Castoldi, che è davvero un grandissimo personaggio e che regala delle perle imperdibili. Poi è stata la volta di Elisa Isoardi, al suo ritorno in Rai, anche se solo per una intervista. Tante lacrime per la conduttrice che al momento, è costretta a una pausa forzata. Puntata quindi molto forte, proseguita con l’esibizione di Pierpaolo, e il gioco ma senza Mara, che ormai, dopo la caduta non riusciva a gestire al meglio il programma. La conduttrice ha cercato di farcela, si è lasciata guidare da Memo Remigi che da show man perfetto ha preso in mano la situazione. Poi però, non ce l’ha fatta a proseguire e il povero Giuseppe Zeno non ha avuto modo di raccontare nulla sulla nuova fiction di Rai 1 in onda da stasera, Blanca. Mara non ce l’ha fatta lasciando Pierpaolo Pretelli da solo a chiudere il programma.

Vediamo quindi i numeri di Mara Venier per la puntata di Domenica IN del 21 novembre 2021

I dati di ascolto di ieri ci dicono che Domenica IN ha incassato una media di 3.047.000 (18,80%) nella prima parte mentre nella seconda è calato di poco a 2.708.000 (17,50%). Perde per un soffio la sfida con Amici 21.

