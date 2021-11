Elisa Isoardi torna in lacrime in Rai, ancora in pausa forzata

E’ bastato solo l’ingresso di Elisa Isoardi nello studio di Domenica In per farla piangere. Sono le lacrime con cui per la prima volta rivela tutto il dispiacere di non avere più un suo programma e di non avere forse mai detto ciò che davvero pensava. Questo periodo le è servito per riprendere fiato e per capire tante cose. Elisa Isoardi ringrazia la Rai per tutto quello che ha ricevuto negli anni, guarda con Mara Venier le immagini del passato e in un attimo ricorda che di cose in tv ne ha fatte tante. Chiede scusa alla padrona di casa per essere stata assente l’ultima volta, prima della pandemia. La Venier la sostiene, lei stessa è l’esempio di come si possa stare lontani dalla tv e dal proprio lavoro per tanto tempo e poi tornare più forti di prima. Succederà anche a lei? Elisa Isoardi ha attraversato un periodo non semplice, un periodo di transizione, ma dopo L’Isola dei famosi, che ovviamente non cita mai, ha avuto modo di dedicarsi ad altro.

Elisa Isoardi a Domenica In

Elisa Isoardi ha fatto lunghe passeggiate nei boschi, ha trascorso un po’ di tempo con la sua mamma in montagna, si è regalata quei momenti che la vita frenetica spesso impedisce. La Isoardi è anche andata a trovare i suoi cuochi, è stata nei loro ristoranti; si riferisce ai cuochi della Prova del cuoco, programma che non c’è più nei palinsesti. Adesso ai fornelli è tornata Antonella Clerici, la regina del mezzogiorno; così la chiama Mara Venier, pur ricordando che la sua ospite in passato aveva preso il comando del programma culinario andato poi malissimo.

L’ex naufraga credeva che La prova del cuoco fosse il suo posto ideale in tv, la sua famiglia ha un ristorante, lei è brava in cucina, ma al pubblico forse piaceva altro. Al momento non c’è ancora uno spazio libero per lei in Rai ma già solo entrare nello studio di Domenica In la commuove e la rende felice. Mara Venier si augura che prima che finisca questa edizione della domenica Elisa possa tornare da lei e darle una bella notizia. Attendiamo.

