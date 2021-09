Elisa Isoardi paparazzata di nuovo con Alessandro e questa volta c’è il bacio

E’ o non è di nuovo amore tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo? Il gossip continua a paparazzarli insieme e questa volta la rivista Oggi pubblica anche la foto del bacio. Un bacio tra due ex che sono tornati insieme o un bacio affettuoso tra amici? Elisa Isoardi si considera single da tempo, dopo Matteo Salvini in realtà non ha mai confermato un altro amore. L’imprenditore però è da sempre definito molto innamorato della conduttrice e anche pronto a costruire con lei una famiglia. Le rispettive famiglie si conoscono, Elisa Isoardi conosce bene i genitori di Alessandro Di Paolo, ma non si sa altro. Forse un amore che si era interrotto e che adesso è tornato perché questo è il momento giusto?

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo insieme a una partita di calcio

Per lei l’amore non è un’ossessione, l’ha confidato Elisa chiarendo che sta bene anche da sola, poi se arriva il principe azzurro è felice. Il settimanale Oggi però ipotizza ancora una volta che sia Alessandro il suo principe azzurro. Le foto li mostrano insieme e come sempre complici a una partita. Niente serie A, una semplice partita di serie D tra Ostiamare e Cynthiaalbalonga. Insieme seguono tutti i passaggi con attenzione, la partecipazione è evidente, poi il saluto, un bacio.

Un bacio tra amici o tra fidanzati? Come sempre in questi casi l’immagine non è perfetta, resta il dubbio che potranno chiarire solo i due protagonisti.

Ma chi giocava nella squadra dell’Ostiamare, perché Elisa Isoardi è così interessata? Il padre di Alessandro è il presidente dell’Ostiamare, quindi è questa la motivazione. Così si alimenta ancora di più il dolce pettegolezzo che i due siano tornati una coppia. Intanto, la Isoardi è ferma con il suo lavoro, non è ancora arrivata per lei una proposta concreta dalla tv.