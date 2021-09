Elisa Isoardi è tornata con l’ex? Insieme in spiaggia a Fregene

Ben più di un ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e il suo ex fidanzato perché sembra che la conduttrice e Alessandro di Paolo siano tornati insieme. A confermare tutto sarebbero le foto pubblicate su Gente ma anche il prezioso anello tornato sul dito di Elisa Isoardi. I paparazzi li hanno beccati insieme a Fregene, in spiaggia ma non in costume perché è molto piacevole restare distesi sui lettini ma non fa più così caldo in riva al mare. L’atteggiamento tra i due ex sembra quello di due che sono tornati insieme. La complicità tra Elisa Isoardi e Alessandro di Paolo è evidente ma c’è da dire che lei aveva già confidato che erano rimasti in ottimi rapporti.

L’ex di Elisa Isoardi è il suo nuovo fidanzato o solo un amico?

Il settimanale di gossip racconta di una nuova scintilla scoccata tra i due e a giudicare dalle immagini sembra sia davvero così. Ovviamente non c’è nessuna conferma ma sui lettini in spiaggia a Fregene ci sono loro due e in più c’è quell’anello all’anulare sinistro della Isoardi. Sembra lo stesso gioiello che indossava ai tempi del loro amore.

Tutto è tornato come prima? Dicono che tra sguardi, sorrisi e carezze al momento del pranzo lui abbia tirato fuori la scatolina. Uno smeraldo circondato da brillanti e chissà che questa non sia la volta buona che faccia scattare in Elisa Isoardi la voglia di sposarsi. Un bel pegno d’amore il brillocco ma soprattutto gli atteggiamenti della coppia.

Elisa Isoardi ha finalmente dimenticato Matteo Salvini? Di recente ha confessato che è stato il suo grande amore e che ha sofferto molto per lui. Forse pensava che sarebbero tornati insieme ma non è andata così. La conduttrice al momento è senza un suo programma, nonostante la partecipazione a due reality show non c’è spazio per lei in tv, però forse c’è spazio nel cuore di Alessandro.