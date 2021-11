Christian De Sica innamorato da sempre di sua moglie: “Io sono fedele”

Si conoscono da ragazzini, Christian De Sica ha qualche anno in più di sua moglie Silvia ma sono cresciuti insieme, si amano da sempre. La madre di Christian De Sica era l’amante di Vittorio De Sica, l’attore ospite a Verissimo racconta degli altri figli di suo padre… “Famiglie complicate”. Non è la prima volta che racconta che suo padre festeggiava un doppio Natale con due cenoni, si divideva tra la sua famiglia e quella con la prima moglie. Lo giustifica, erano altri tempi e De Sica non aveva il coraggio di dire che era già sposato, che aveva una figlia. Magari per questo in pochi credevano che tra Christian e Silvia sarebbe durata per sempre: “Io sono buono, sono fedele, sono bravo e poi ci divertiamo tantissimo”. La moglie di Christian De Sica è nel camerino, lo aspetta, lo accompagna sempre, sempre insieme.

Christian De Sica a Verissimo

“Stiamo insieme da 45 anni, c’è molto rispetto tra di noi e c’è molto divertimento, cerchiamo di ridere anche dei guai ma ci facciamo forza così, ridiamo di tutto”. Già questa è una dichiarazione d’amore ma De Sica aggiunge: “Io dico sempre che una donna innamorata fa fare ad un uomo le cose che da solo non farebbe mai” si riferisce al teatro, è stata lei a spingerlo mentre lui era convinto che sarebbe stata la sua rovina perché lui era convinto di essere solo un attore di cinema e che non avrebbe avuto successo in teatro, che invece è diventata la sua vera passione.

“A parte la salute i figli non devono essere cretini, per fortuna i miei figli sono tutti e due intelligenti” ma racconta anche degli altri figli di Vittorio De Sica. Emy è morta da poco, era la prima figlia, con lei aveva un legame bellissimo. Racconta poi di una “cu**na” che ha visto solo il giorno del funerale del padre, l’ha vista da dietro e poi quando si è voltata aveva la sua stessa faccia. C’è poi la sorellastra spagnola che una notte ha chiamato a casa sua dicendo la verità. “Famiglie complicate” la sua no.

