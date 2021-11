Andrea Nicole e Ciprian tradiscono la redazione di Uomini e Donne: è bufera

Che finaccia Andrea Nicole, che finaccia. Quasi non ci avevamo voluto credere alle anticipazioni che sono arrivate oggi dallo studio di Uomini e Donne. Se non volete sapere che cosa è successo, essendo questo un articolo di anticipazioni che rivela quindi ogni dettaglio, interrompete la lettura!

E ora torniamo a noi. Fino a qualche ora fa ci auguravamo che Andrea Nicole avrebbe alla fine lasciato il segno, magari non scegliendo neppure, visto che non ci sembrava poi così convinta dei corteggiatori che aveva davanti. L’abbiamo però a quanto pare, ritenuta fin troppo astuta visto poi quello che è stato il finale. Infatti Andrea Nicole ha deluso davvero tutti. Perchè se è vero che al cuor non si comanda, è anche vero che nella vita ci si debba comportare in modo onesto, soprattutto se predichi maturità. Non stiamo parlando di due ragazzini di 18 anni, di due allievi di Amici ecco, e quello che Ciprian e Andrea Nicole hanno fatto, è davvero ingiustificabile. Ma è successo e non possiamo quindi che raccontarvelo.

Andrea Nicole e Ciprian si vedono di nascosto senza dire niente alla redazione

Secondo quanto si legge sul sito delle talpe del Vicolo delle news, Andrea Nicole e Ciprian oggi hanno lasciato il programma, ma non nel classico dei modi, con i petali di rosa o con una scelta lampo, ma tra le critiche e le offese rivolte a entrambi da parte di tutti i presenti in studio. E ora cerchiamo di capire il perchè.

Ciprian si è presentato a casa di Andrea Nicole di nascosto. Senza dire nulla alla redazione. Come ha fatto a sapere dove abitava la tronista? Ha raccontato che in una precedente esterna si era tolto la benda dando una occhiata ai bar che c’erano intorno e quindi poi ha trovato facilmente la casa di Andrea Nicole. Quando il corteggiatore è arrivato da lei, le ha chiesto di entrare. Andrea Nicole a questo punto avrebbe potuto chiamare la redazione, per chiedere che ci fossero le telecamere o comunque avvisare ma invece non lo ha fatto. I due quindi hanno passato la notte insieme e al mattino successivo hanno deciso di andare alla registrazione e raccontare quello che era successo.

Il silenzio di Maria e lo sgomento degli opinionisti

Mentre Ciprian e Andrea Nicole raccontavano quello che era successo, Maria de Filippi è stata in silenzio. Va detto che, stando sempre alle anticipazioni, nella puntata precedente al gesto del corteggiatore, la conduttrice, pare gli abbia fatto una paternale, ma si sa ben poco ( e questo potrebbe essere il motivo della scelta fatta dal giovane). Gianni e Tina ovviamente si sono scatenati e hanno detto di tutto contro i due. In particolare Gianni si è detto delusissimo da quello che ha fatto Andrea Nicole, visto che è sempre stata portata su un palmo di mano da tutti e che tutti in quello studio hanno speso solo bellissime parole per lei. E alla fine anche Maria si è detta amareggiata per quello che è accaduto. Sarebbe bastata una telefonata che invece non c’è stata e non può nascondere la totale delusione, soprattutto perchè da Andrea Nicole proprio non se lo aspettava.

Gli insulti: Ciprian nel mirino

Pare che Ciprian non si sia accontentato di entrare in studio e magari semplicemente scusarsi per quello che è successo anzi. Avrebbe insultato sia Gianni che Tina, dicendo varie cose. Alla fine però i due opinionisti avrebbero dato a entrambi dei disonesti. Sembra la trama di una serie trash ma invece è la realtà. E a volte proprio da chi non ti aspetti arrivano le maggiori delusioni. Non solo; Gianni ha anche ipotizzato che in realtà i due si siano visti anche altre volte senza dire nulla alla redazione per poi arrivare a prendere questa decisione.

Roberta sapeva?

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nel mirino degli opinionisti è finita anche Roberta che è legatissima sin dall’inizio ad Andrea Nicole. Sia Gianni che Tina stentano a credere che lei non sapesse nulla e per questo puntano il dito anche contro di lei. Non era al corrente di tutto questo, perchè non avvisare la redazione e fare chiarezza aiutando la sua amica a non fare questa pessima figura?

La reazione di Alessandro

Ovviamente in tutto questo caos, Alessandro era presente in studio e ha appreso tutto come gli altri, non era stato informato di nulla. Il corteggiatore, stando a quelle che sono le anticipazioni finora arrivate dal web, si è detto sotto choc per quello che ha scoperto e ha dato dei falsi a tutte e due dicendo di non riuscire a credere a tutto quello che ha sentito. Da Andrea Nicole non se lo sarebbe mai aspettato e invece è successo…

Insomma a quanto pare nelle prossime puntate di Uomini e Donne ne vedremo davvero delle belle. Le anticipazioni infatti ci rivelano solo una piccola parte…Non ci resta che preparare i popcorn! Se la cacciata di Joele ci aveva deluso, da queste puntate invece possiamo aspettarci solo grandissime soddisfazioni!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".