Finalmente Le Iene sono tornate e sono tornati anche gli ascolti

C’era una volta Le Iene, un programma scomodo, che mostrava una faccia dell’Italia che spesso si nascondeva ai più. Un programma che durante e dopo la pandemia però aveva perso la sua mission. Tra scherzi insopportabili, servizi senza senso. E il pubblico, che non ritrovava più quello che per molti anni era stato il vero senso del programma di Italia 1, si era allontanato. Come saprete, su queste pagine non ne facciamo solo una questione di ascolti visto che spesso, la qualità non è premiata dalla quantità ma anche quelli si sa, contano. Nelle ultime settimane abbiamo però rivisto le Vere Iene. Quelle che mandano in onda un servizio che viene poi ripreso da tutti gli altri programmi che ci cavalcano per settimane. E’ successo negli ultimi giorni con il caso del ginecologo pugliese ad esempio, ed è successo anche con la drammatica storia di Roberto Cazzaniga, il pallavolista che è stato truffato per oltre 15 anni da una donna con la quale credeva di essere fidanzato ma che era solo una truffatrice. Del caso del giocatore, ne hanno davvero parlato tutti: dalla prima serata, al mattino. Dai programmi Mediaset a quelli Rai. La dimostrazione che quando Le Iene fanno Le Iene non ce n’è davvero per nessuno. Di errori se ne fanno sempre, questo è chiaro, il metodo può non piacere. Ma di fronte a certe storie raccontare come è stato fatto negli ultimi giorni, non c’è nulla da dire.

Anche la puntata di ieri ci ha regalato una piacevole serata con i servizi di tutta la squadra di Italia 1 e anche un’ottima prestazione di Francesca Fagnani. Seria ma ironica allo stesso tempo, molto a suo agio e perfetta per il ruolo. Chissà magari si potrebbe pensare anche a una riconferma.

Le Iene record stagionale il 30 novembre 2021

Dicevamo che ieri Le Iene hanno fatto Le Iene, di nuovo e finalmente. Dalle novità sul caso di Roberto Cazzaniga al servizio sul signore napoletano abbandonato tra topi, escrementi e rifiuti. Il servizio sullo sciopero dei tassisti e le altre storie raccontate, come quella di Mario Paciolla seguita da Gaston Zama.Ribadiamo: il metodo Le Iene può piacere o non piacere ma in questi mesi si era perso, ricorrendo no vax, scherzi e altre storie che non interessavano a nessuno.

Le Iene Show ieri , con una media di 1.516.000 spettatori (9.8%) è risultato il terzo programma più visto della serata.

