Federica Panicucci fuori da Mattino 5 per due mesi, Barbara d’Urso ferma quasi uno

E’ arrivata la nota ufficiale di Mediaset. Dopo tanto parlare, le anticipazioni che erano state date in questi giorni, trovano più di una conferma. Mattino 5 e Pomeriggio 5 quest’anno andranno in onda anche nelle feste di Natale e questa è la prima notizia. La seconda è che lo faranno con una versione che avrà un nuovo titolo e volti diversi. Per Mattino 5 infatti ci sarà la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi che coprirà, come era successo tra giugno e luglio, l’intera trasmissione, sia nella prima che nella seconda parte. Per Pomeriggio 5 fuori Barbara d’Urso, dentro Simona Branchetti. Impossibile non notare, per quello che riguarda le date, che la vera “punizione” arriva per Federica Panicucci che mancherà dallo schermo per circa due mesi.

Vediamo quindi tutti i dettagli di questo cambiamento in vista delle festività.

Il comunicato ufficiale di Mediaset

Ecco cosa fa sapere Mediaset tramite il comunicato ufficiale:

Videonews – con un importante sforzo giornalistico e produttivo – accende due nuove trasmissioni: “Mattino Cinque News”, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e “Pomeriggio Cinque News”, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio. Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali.

Mediaset quindi le definisce due nuove trasmissioni che avranno anche dei titoli diversi e forse anche contenuti mirati alle news, visto che appunto sia per il mattino che per il pomeriggio di parla di “news” accanto al nome classico.

Mattino 5 News con Francesco Vecchi

Sono molto lontani i tempi in cui nei fuori onda famosi di Striscia la notizia, Federica Panicucci si augurava che il suo collega non tornasse in onda a settembre al suo fianco. E invece ora Francesco Vecchi è sempre più volto apprezzato del mattino di Canale 5 e resterà in onda anche in questa stagione che si rinnova e che offrirà informazioni costanti al pubblico di Mediaset. Se tutto andrà bene ( anche se secondo alcune fonti non è detto) Federica Panicucci tornerà in onda a febbraio appunto, ma non è detto. Quasi due mesi di stop per la conduttrice in un momento d’oro del programma. Mattino 5 infatti da quasi un mese batte costantemente Storie Italiane. Cosa che però non ha fatto cambiare le valutazioni a Mediaset.

Pomeriggio 5 news con Simona Branchetti

Come avevamo ipotizzato questa mattina, la classica versione di Pomeriggio 5 si ferma dal 20 dicembre. Quasi un mese di stop per Barbara d’urso che non tornerà dopo l’epifania ma che avrà un’altra settimana di stop. Al posto di Barbara d’urso vedremo appunto Simona Branchetti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".