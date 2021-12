Roby e Francesco Facchinetti a Natale saranno in 22: “Siamo una grande famiglia allargata”

E’ con una lettera a papà Roby che Francesco Facchinetti emoziona l’artista che oggi è ospite di Verissimo ma un attimo dopo c’è la vera sorpresa. Francesco entra in studio per dirgli ancora una volta la stima che prova per lui, il bene che gli vuole, il grazie per avere costruito la loro famiglia allargata. A Natale saranno in 22, una cena da anticipare mercoledì, è questo il giorno che hanno scelto per potere stare tutti insieme, anche se come sempre sarà un Natale da festeggiare in anticipo con regali e brindisi. Già la famiglia di Roby Facchinetti è allargata, poi ci ha pensato Francesco a dare il suo bellissimo contributo. Infatti, per la cena di Natale si riuniranno come sempre i Facchinetti e “i Marcuzzi”, tutti insieme.

I Facchinetti a Verissimo

“E’ bello siamo una grande famiglia allargata e la fortuna è che davvero ci vogliamo bene” sottolinea Francesco Facchinetti a Verissimo. Riescono a vivere tutti insieme le feste importanti, i compleanni, il Natale.

Francesco ha chiuso la lettera a suo padre firmandosi “tuo figlio matto” ma Roby dopo averlo preso un po’ in giro come sempre ha gli occhi lucidi: “Non è più il figlio matto, da quando è diventato padre è cambiato, è diventato affidabile”.

Cinque figli e sei nipoti, Roby Facchinetti deve tanto alla sua famiglia, lui che ha sempre vissuto di musica oggi ascolta i suoi nipoti cantare le sue canzoni: “I nipoti sono un dono di Dio, sono straordinari, non finirò mai di emozionarmi”. Ma è già pronto per nuovi concerti, per altra musica, per non dimenticare Stefano D’Orazio e i Pooh.

Come non commentare il look di Francesco Facchinetti, il giubbotto che adora e che non toglie nemmeno nello studio di Verissimo riscaldato, lui adora differenziarsi, indossare le sue tute, imbarazzare anche sua moglie per i vestiti che sceglie in tutte le occasioni.

