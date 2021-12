A Mattino 5 News si parla di GF VIP 6 e la faccia di Francesco Vecchi è tutto un programma

Prima puntata di Mattino 5 News in solitaria per Francesco Vecchi che inizia il suo lunedì come sempre, dall’attualità con le drammatiche notizie che arrivano dalla Sicilia. Ma anche al giornalista poi tocca la seconda parte, quella più leggera che di solito era gestita da Federica Panicucci, che è invece impegnata in altri lavori per Mediaset e ha quindi lasciato il suo posto ( così narra la versione ufficiale dei fatti). Francesco Vecchi quindi gestirà questo spazio da solo, e oggi ha dovuto iniziare, con sua grandissima soddisfazione, lo si capiva dalla sua faccia, proprio dal GF VIP. Questa sera infatti il pubblico di Canale 5 sarà impegnato nella visione di una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 e da Mattino 5 news arrivano quindi le ultime dalla casa. In particolare, il conduttore ha lanciato un video che mostrava la reazione di Alex Belli al fatto che nessuno da fuori, nessun parente o amico, gli abbia mandato un messaggio per salutarlo. E la faccia di Francesco Vecchi, di fronte a questo momento, era davvero tutto un programma…Un po’ come quella di Aldo Montano, dopo l’esibizione di Alex Belli che cantava alla sua Esmeralda ecco…

Francesco Vecchi a Mattino 5 news parla anche del GF VIP

Il video imperdibile che ci mostra un Francesco Vecchi praticamente più che basito

A quanto pare chi pensava che per Francesco Vecchi ci sarebbe stato solo spazio per cronaca, politica e attualità sbagliava. Il giornalista se la vedrà anche con questi temi interessantissimi a modo suo, a quanto pare! Federica Panicucci invece, tornerà il 10 gennaio nello studio di Mattino 5 per la classica versione ( che poi dobbiamo ancora capire cosa abbia di diverso questa, a parte lo studio). Sarà impegnata con Il concerto di Natale e con il Capodanno.

