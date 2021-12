Federica Panicucci dà l’arrivederci a gennaio a Mattino 5 ma per Mediaset il ritorno sarà a febbraio

Non è molto chiaro quello che sta succedendo in quel di Mediaset e i primi a non fare chiarezza sono proprio i protagonisti di questa vicenda. Oggi Federica Panicucci dallo studio di Mattino 5 ha salutato il suo pubblico visto che da lunedì Francesco Vecchi andrà in onda da solo, con Mattino 5 News la versione, se così possiamo definirla, natalizia del programma. E’ stata anche la conduttrice a salutare il pubblico, dando però un arrivederci diverso. Infatti la Panicucci ha spiegato che tornerà in onda a gennaio, come si legge anche sui canali social del programma di Canale 5 mentre Mediaset, nel comunicato stampa diffuso giorni fa, aveva parlato del rientro di Federica, a febbraio. E’ chiaro che se non c’è chiarezza si generano poi dubbi e incertezze. Si fa chiacchiericcio e rumors che non sono confermati o smentiti.

Qui il comunicato stampa ufficiale di Mediaset

Una settimana fa Mediaset aveva diramato un comunicato stampa ufficiale spiegando che Mattino 5 news con Francesco Vecchi, sarebbe andato in onda dal 13 dicembre al 4 febbraio. E allora perchè oggi dare l’arrivederci al 10 gennaio? Che cosa non torna e perchè questa confusione?

I saluti di Federica Panicucci al pubblico di Mattino 5

La conduttrice, ha spiegato insieme a Francesco Vecchi che l’azienda ha deciso di non fermarsi e di continuare a informare il pubblico di Canale 5. Ci sarà uno studio tutto nuovo per l’occasione e tante notizie da dare. “Per quanto mi riguarda, io mi assenterò in questo periodo perchè avrò due impegni molto importanti” ha detto Federica Panicucci che sarà impegnata con il Concerto di Natale e con il Capodanno in musica. La conduttrice ha poi detto che tornerà il 10 gennaio con Mattino 5.

Da lunedì l'informazione continua con #Mattino5 News con @CescoV!Ma la nostra @fede_panicucci torna il 10 gennaio dopo due grandi appuntamenti: il concerto di #Natale in Vaticano e Capodanno in Musica sempre su #Canale5!Buon weekend!#Mattino5 pic.twitter.com/UAK7dM4qYh December 10, 2021

Impossibile fare a meno di notare la stoccata di Francesco Vecchi che ha chiesto alla sua collega: “E poi fammi sognare dove andrai in vacanza al mare”. “Ma come ho appena detto che non mi fermo che ho due impegni, lavoriamo, lavoriamo” ha risposto la Panicucci. Ma Vecchi ha incalzato: “Andrai al mare, dall’1 al 10…”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".