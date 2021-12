Tapiro d’oro per Giancarlo Magalli dopo la condanna per diffamazione ai danni di Adriana Volpe

Si continua a parlare anche in tv di una delle coppie che si “odiano di più” sul piccolo schermo. Ovviamente stiamo parlando di Magalli e Adriana Volpe. Dopo esser stato condannato per diffamazione, per alcune cose dette sul conto di Adriana Volpe, Magalli ha postato un messaggio sui social che non è piaciuto alla conduttrice. La Volpe ha risposto per le rime via social e di questa vicenda si parlerà anche stasera a Striscia la notizia, visto che per il conduttore di Rai 2 è in arrivo un bel tapiro.

Tapiro d’oro per Magalli: la consegna stasera a Striscia la notizia

Giancarlo Magalli ha ricevuto da Valerio Staffelli un nuovo Tapiro d’oro (il sesto della carriera) dopo la recente condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in seguito a un’intervista rilasciata a Chi nel 2017.

«La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tantomeno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose», commenta Magalli che si è beccato quindi anche il tapiro d’oro, oltre che la multa e la condanna. E aggiunge: «Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me». Un’altra frecciata sganciata da Magalli contro la Volpe. Adriana commenterà in qualche modo? Staremo a vedere…Una cosa è certa: il conduttore non perde occasione per punzecchiare la sua ex collega, quando invece basterebbe molto poco per far si che questa storia finisca in modo dignitoso, ad esempio si potrebbe tacere.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.

