E’ bufera per l’intervista di Diana del Bufalo su Rai 1: la Fialdini interviene

Era chiaro che durante e dopo la puntata di oggi di Da Noi a ruota libera sarebbero esplose le polemiche. E infatti sono centinaia le persone che si stanno chiedendo come sia possibile dare spazio su Rai 1 a una attrice che pochi giorni fa è stata protagonista di siparietti imbarazzanti sul vaccino e sulla questione pandemia. Le parole di Diana del Bufalo non sono piaciute a nessuno. E non solo per la sua scelta di non vaccinarsi. Ma per come ha ironizzato dai suoi social ( dove è seguita da oltre 1,7 milioni di persone) sul tema, tra parolacce e battute pessime, con zero rispetto per tutte le persone che si sono ammalate, per chi ha fatto il vaccino, per chi non può realmente farlo per motivi di salute e vorrebbe. Facile quindi immaginare che sarebbe successo e così è stato. Tanto che alla fine la Fialdini è stata costretta a intervenire sui social. La conduttore di Da Noi a Ruota libera ha spiegato il perchè di una intervista in cui non si è minimamente parlato di quanto successo e il perchè di questa ospitata.

Diana del Bufalo intervistata dalla Fialdini: scoppia la polemica

La conduttrice del programma di Rai 1 è intervenuta sui social per spiegare che la puntata di oggi non è in diretta e che l’intervista a Diana è stata registrata. Sulla sua pagina instagram ha scritto: “le dichiarazioni rilasciate questa settimana dai protagonisti non possono essere argomento di conversazione nella messa in onda“. Al pubblico che stava seguendo il programma di Rai 1 non sono bastate le parole della conduttrice, per molti infatti l’intervista andava tagliata. Non si può infatti dare uno spazio così importante a una persona che ha detto cose molte gravi.

Anche la Rai è intervenuta, correndo ai ripari e nel corso dell’intervista, sullo schermo, è stato possibile leggere che si trattava appunto, di un contributo registrato in precedenza. Non bene.

