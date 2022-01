Il profilo instagram di Salvatore Loverso preso d’assalto dopo C’è posta: è boom

Ci sono stati due grandi protagonisti nella puntata di C’è posta per te in onda ieri, oltre alle corna chiaramente. Alessia, la donna che non ha perdonato suo marito, dopo un doloroso tradimento e che sui social oggi si definisce “vedova” e Salvatore, protagonista invece di tutt’altra storia. A portare Salvatore Loverso a C’è posta per te è stata la sua mamma che ha voluto fargli un regalo, dopo mesi di sofferenza. Salvatore ha perso il suo amato papà e forse un po’ anche la sua mamma, travolta da un lutto inaspettato; il padre di Salvatore è venuto a mancare a causa del covid 19, e i suoi familiari, come successo per migliaia di altre famiglie italiane, non hanno avuto modo di dare neppure un ultimo saluto. Salvatore oggi è legatissimo alla sua mamma e cerca di darle tutto quello che può. Per questo la signora ha deciso di scrivere a C’è posta per te, per regalargli un sorriso e fargli incontrare anche una persona che Salvatore ammira moltissimo, Stefano de Martino. Probabilmente la mamma di Salvatore non poteva immaginare che suo figlio sarebbe stato amatissimo anche dal pubblico a casa, tanto che, nel giro di pochissimi minuti, dopo aver scovato il profilo social del giovane, la sua pagina instagram è stata presa d’assalto.

Salvatore Loverso da C’è posta per te al trono di Uomini e Donne?

I fan di Uomini e Donne sognano adesso un cross over, e sperano di vedere Salvatore, il prima possibile, sul trono di Uomini e Donne. Considerato che siamo a gennaio e sul trono al momento ci sono solo due maschietti, ne potrebbe arrivare un terzo? Chi lo sa. Al momento Salvatore si ritrova una vera e propria “invasione” sulla sua pagina instagram. Oltre alle martellanti richieste che i fan del programma hanno fatto alla redazione di Uomini e Donne, ci sono anche oltre 20 mila nuovi follower su instagram. Insomma Salvatore Loverso ha davvero fatto centro nel cuore di tutto il pubblico che stava seguendo la puntata. Bello dentro e bello fuori, un principe azzurro da sposare a quanto pare!

