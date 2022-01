Dopo C’è posta per te tutti pazzi per Alessia, tradita dal marito oggi si dice “vedova”

Nella puntata di C’è posta per te in onda ieri, c’è stata una storia in particolare che ha fatto davvero scalpore sui social. E’ la storia di Alessia, chiamata davanti alla busta di Maria de Filippi da suo marito. Giovanni l’ha tradita, le ha raccontato una marea di fesserie e l’ha delusa in un momento difficilissimo della sua vita. Alessia è diventata in pochi minuti la beniamina del pubblico. Con grandissima lucidità ha risposto punto per punto a tutto quello che suo marito ha raccontato, ha mosso delle obiezioni intelligenti, non si è lasciata prendere dalla rabbia ma ha saputo gestire la situazione da vera donna, cosa che non sempre succede in queste situazioni complicate. Eppure Alessia di motivi per perdere la testa ne avrebbe avuto diversi, visto che suo marito, dopo quasi 14 anni di vita insieme, di fidanzamento e poi matrimonio, l’ha tradita con una parente. Giovanni ha avuto una relazione con sua cugina, cosa che Alessia non può riuscire a perdonare. “Sua madre e le sue sorelle sono pronte ad ammazzarla” ha commentato il papà di Alessia, anche lui molto calmo, nonostante la drammatica situazione.

In questo racconto, quello che colpisce è anche il dolore di Alessia, che è stata tradita in uno dei momenti più difficili della sua vita. Aveva da poco perso il figlio che lei e Giovanni aspettavano, tanto che, quando ha avuto sentore di esser stata tradita, si è persino sentita in colpa. Ha pensato che quel suo essere sempre fuori casa, tra lavoro, impegni e distrazioni per non pensare al dolore che stava affrontando, in qualche modo avesse potuto incoraggiare suo marito a cercare affetto altrove. Lavorava solo lei, eppure Giovanni ha pensato bene di togliere soldi dai loro risparmi per dargli all’amante. Lei gli aveva persino dato la possibilità di chiudere, quando aveva iniziato a sospettare, ma Giovanni, che dice di non aver “trovato il modo di uscire dal tunnel”. E ha continuato ancora, sbagliando, perseverando.

Alessia dopo C’è posta per te ha perdonato Giovanni?

Alessia non ha avuto la benchè minima intenzione di perdonare Giovanni e ha chiuso la busta spiegando che se non ha ancora chiesto il divorzio è solo perchè lo sta tutelando anche dal punto di vista economico. Lei gli vuole ancora bene e non vuole che abbia dei problemi. Una grande signora che sui social oggi, si mostra con una foto mentre brinda, forse alla sua nuova vita. Questa puntata di C’è posta per te dovrebbe esser stata registrata alla fine dell’estate, e oggi, a distanza di mesi, come stanno le cose, Alessia ha perdonato suo marito? Sembrerebbe proprio di no, visto che sul suo profilo Facebook, alla voce situazione sentimentale, si dice “vedova”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".