Super ospiti per Francesca Fialdini oggi a Da noi a ruota libera: le anticipazioni

Che cosa succederà nella puntata di Da Noi a ruota libera in onda oggi 16 gennaio 2022? Tanti momento imperdibili con Francesca Fialdini e i suoi ospiti per il pubblico di Rai 1 che continua ad apprezzare lo stile della conduttrice sempre sorridente e pronta a entrare nelle case degli italiani con la sua energia. Oggi una puntata davvero ricca di ospiti. Non ci resta che leggere insieme tutti i nomi con le anticipazioni per questo nuovo appuntamento su Rai 1.

Da noi a ruota libera: gli ospiti del 16 gennaio 2022

Tra gli altri ospiti di oggi ci sarà anche Fabio Fazio, il conduttore di Che tempo che fa non rilascia molte interviste ma oggi lo ascolteremo nello studio di Rai 1 o forse chissà, sarà la Fialdini a fare un salto da lui a trovarlo! E ancora, tra gli altri protagonisti della puntata di Da Noi a ruota libera in onda dopo il TG1 ci sarà anche Luca Argentero, il protagonista di “Doc – nelle tue mani”. La settimana scorsa lo abbiamo visto da Mara Venier, prima che Doc andasse in onda. Oggi, dopo lo strepitoso successo della serie, vista nella sua prima puntata da oltre 7 milioni di spettatori, sarà chiamato a commentare questa nuova ondata di affetto arrivata dal pubblico di Rai 1.

Non finisce qui. Nella puntata di “Da Noi…a Ruota Libera”, in onda domenica 16 gennaio alle 17.20 su Rai1 ascolteremo anche Nancy Brilli che purtroppo in queste ultime settimane ha dovuto combattere contro il covid 19. E poi, tra gli altri ospiti, anche Priscilla, la drag queen più famosa d’Italia protagonista di Drag Race Italia, il programma di Discovery Channel.



Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Ogni volta delle domande diverse sollecitate anche dalla “ruota” che fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme.

