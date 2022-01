Da Pomeriggio 5 il retroscena su Delia Duran “incastrata dal fuori onda: sta mentendo?

Con il ritorno di Barbara d’urso al timone del programma di Canale 5, si è tornati a parlare in modo più approfondito anche del Grande Fratello VIP e in particolare, nella puntata di ieri, di Delia Duran e Alex Belli, come era prevedibile. Dopo aver ascoltato le parole della ex moglie di Belli, Katarina, la parola è passata alla giornalista Silvana Giacobini che ha rivelato un retroscena molto interessante sul conto di Delia Duran. Dalle sue parole si capisce che lei e Delia hanno avuto una breve conversazione, non in diretta ma in un momento in cui il programma non era in onda. E in questa pausa della diretta di Pomeriggio 5, la Duran, rispondendo a una domanda della giornalista avrebbe in qualche modo spiegato perchè sopportava quello che stava succedendo nella casa del Grande Fratello VIP.

Questo retroscena, raccontato della Giacobini, si riferisce ovviamente al primo mese di gioco…

Delia Duran e Alex Belli: dal gioco al vero dolore?

La sensazione che hanno avuto un po’ tutti è che il copione iniziale, abbia poi portato i due attori a improvvisare, probabilmente perchè Alex non si aspettava quel genere di rapporto con Soleil e neppure Delia pensava di dover gestire qualcosa di simile…

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 18 gennaio 2022, la giornalista ha quindi voluto precisare: “Devo dire una cosa Barbara, all’inizio erano d’accordo Delia e Alex! Sì erano d’accordo all’inizio loro due. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma. Dico questo perché fuori onda e proprio in una trasmissione tua, di Pomeriggio Cinque, la Duran mi ha fatto delle confessioni. Io durante la pubblicità le ho chiesto ‘come fai a resistere con quello che vedi in televisione?’. Lei era seduta vicino a me e mi ha risposto ‘guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip’. Questo come per dire che il marito era stato bravo.”

Poi però, anche a detta di Silvana, le cose sono sfuggite di mano probabilmente ad Alex ma anche alla Duran. Il commento finale è stato: “ Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo“.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".