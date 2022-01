Katarina spera che Delia si liberi di Alex Belli: “Non è amore, è una malattia”

IN questa sesta, e pessima edizione del Grande Fratello VIP, c’è una sorta di format nel format e lo ha creato Alex Belli. In un certo senso potremmo dire che è stato davvero geniale, visto che in tutti i programmi di Canale 5 si parla di lui, della sua famiglia. Lo fanno le sue ex, lo fanno le persone coinvolte direttamente. Ma a questo punto chiudiamo nella casa Alex, Soleil, Katarina e Delia Duran e visto che ci siamo anche Mila Suarez e tutte le donne con cui il Belli ha tradito le compagne ufficiali. Sarebbe davvero interessante come esperimento sociale…Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri, è tornata a parlare in tv del suo ex anche Katarina Raniakova che da anni continua a ribadire le sue tesi. E molti le hanno sempre creduto, oggi, alla luce di quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP, i suoi racconti, sono ancora più credibili.

Katarina spera che Delia Duran si liberi di Alex Belli

La ex di Alex Belli, l’unica moglie, ancora per poco, commenta nel salotto di Barbara d’Urso tutto quello che sta succedendo, in particolare l’entrata di Delia in casa e il rapporto di Alex con Soleil: ” Sono ancora la vera moglie, per poco, tra qualche giorno verrà ufficializzato il divorzio. Io sono fuori da questo incubo quindi rido tanto. Lei sta crollando, ha fatto bene che ha detto di lasciarlo. Delia è molto sofferente, sta male e presto finirà la loro storia. Per la Duran spero che smetta di concentrarsi su di lui e che pensi di più a sé stessa. Mi auguro anche che rimanga il più lungo possibile all’interno della casa del GF Vip. Potrà ritrovare la lucidità solo smettendo di pensare a lui. “

E ancora: “Mentre lei piange, Alex invece sta sempre bene e casca in piedi. A Delia direi che la felicità non è questa e non è amore, direi che è una malattia un malessere. Se l’ha lasciato davvero ha vinto. Pensa che con me in un momento finale lui mi ha fatto proprio l’elenco di tutte le donne con cui mi ha tradita.”

Poi anche un commento sulla storia con Soleil. Rispondendo alle domande dei protagonisti di Pomeriggio 5 la bella Katarina ha commentato: “Se a lui piace Soleil? prima di tutto gli piace la situazione mediatica. Appena è cominciato il GF Vip ho detto alle mie amiche, guardando il programma, ‘lui ci proverà con Soleil, perché è lei il personaggio forte’. Ricordatevi che lui cerca quello. Non so se con Soleil avranno futuro dopo il programma.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".