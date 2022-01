Paolo Fox assente da I Fatti vostri: il silenzio in studio, la furia sui social

Che fine ha fatto Paolo Fox? Se lo chiedono tutti i fan che seguono con passione I Fatti vostri, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Dal 21 gennaio infatti, Paolo Fox non è più presente nello studio di Rai 2 . Passato il fine settimana e passati anche i primi giorni di silenzio, i telespettatori che aspettano tutti i giorni l’appuntamento con il programma di Rai 2 anche per ascoltare le previsioni astrologiche di Fox, si chiedono che fine abbia fatto. In questo periodo complicato, la prima cosa che si pensa è una malattia, magari proprio il covid, che costringe spesso molti protagonisti del piccolo schermo a non essere presenti. E’ anche il caso di Paolo Fox? Nulla di sconvolgente, visto che sempre più spesso accade ( pensiamo anche a Federica Sciarelli che ha dovuto rimandare la partenza di Chi l’ha visto di una settimana, proprio a causa del covid o a Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, andato in onda dal terrazzo di casa sua). Quello che sta dando molto fastidio al pubblico, che segue con affetto il programma anche per ascoltare le parole di Paolo Fox, è il silenzio che c’è! Nessuno parla, nessuno commenta e i due conduttori non hanno fatto nessun cenno all’assenza di Paolo Fox, cosa che ha provocato una vera e propria rivolta sui social. C’è tanta preoccupazione da una parte, ma anche tanta rabbia. E da ore ormai, le pagine social del programma di Rai 2 sono prese letteralmente d’assalto, visto che tutti si chiedono che fine abbia fatto Paolo Fox e soprattutto perchè nessuno motivi la sua assenza dal programma di Rai 2.

Paolo Fox scomparso da I Fatti vostri: che fine ha fatto?

Tra i vari commenti sui social: “visto che molti chiedono che fine ha fatto Paolo Fox, potreste almeno dare una risposta, alla fine sono, a chiederlo, solo le persone che col canone pagano anche il vostro stipendio o no? maleducati (per essere gentile)“. E ancora: “Non so chi gestisce questa pagina… ma visti i migliaia di commenti che chiedono di avere notizie di Paolo Fox penso che dovreste almeno rispondere.” “Tanti siamo che chediamo di Paolo Fox e fino adesso non abbiamo avuto risposte non e’ un bella FIGURA ” si legge sulla pagina ufficiale del programma.

Paolo Fox non ha una pagina social ufficiale e anche per questo motivi i fan non possono avere notizie dal diretto interessato ma nei tanti gruppi, nati per sostenere l’astrologo serpeggia il malumore. E sono migliaia le persone che si aspettano e questi pretendono anche delle spiegazioni…

