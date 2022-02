Domenica IN speciale Sanremo: tutti da zia Mara per salutarla davvero

Vi immaginate se qualche artista, dopo averci frantumato tutto il possibile con il fantasanremo e aver salutato ennemila volte Mara Venier dal palco dell’Ariston oggi non dovesse presentarsi a Domenica IN? Vorremmo una zia Mara on fire che invoca la squalifica dal fantasanremo subito! Come avrete capito, oggi andrà in onda una puntata più che speciale di Domenica IN che vedrà tutti i BIG del Festival ( almeno si spera) protagonisti del pomeriggio di Rai 1. Partenza alle 14, subito dopo il tg1 per quasi 5 ore di spettacolo e musica con Mara Venier.

Fino a qualche anno fa la presenza dei BIG a Domenica IN era scandita dalla loro posizione in classifica cosa che però non accade ormai da qualche annetto. Non sono mancate le polemiche, soprattutto lo scorso anno, per lo spazio dato ad alcuni BIG invece che ad altri. Molti cantanti non si sono presentati per impegni, altri perchè hanno preferito non esserci. E oggi invece, dopo questo Sanremo 2022 di grande successo, vedremo tutti e 25 i BIG da zia Mara? Ce lo auguriamo.

Domenica In anticipazioni e ospiti 6 febbraio 2022: a tutta Sanremo

Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 72^ edizione del ‘Festival di Sanremo’; le luci dell’Ariston si riaccenderanno per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale di sabato 5 febbraio e condotta con successo da Amadeus.

Un puntata speciale che vedrà ospiti, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30, tutti i cantanti (compreso il primo posto della classifica) e protagonisti della kermesse sanremese. Durante la lunga diretta, inoltre, numerosi giornalisti e personaggi noti del- lo spettacolo come Christian De Sica, Alba Parietti, Pino Strabioli e molti altri. Presenti anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Non sappiamo invece se ci sarà Amadeus per un saluto dopo il successo di questa edizione. Sarebbe bello rivedere anche Sabrina Ferilli visto che l’attrice è molto amica di Mara ma non ci sono anticipazioni ufficiali in merito.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".