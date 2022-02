Amadeus risponde con amore a Giovanna: “Sempre stata con me anche quando il telefono non squillava”

Amadeus si è concesso in una intervista molto intensa con Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta del 9 febbraio 2022. Travolto dal successo di questo Sanremo, ma anche dei due precedenti, Amadeus non può che essere felice di questo periodo d’oro che sta vivendo. Al suo fianco, tra l’altro, due persone speciali. Suo figlio Josè e Giovanna Civitillo, sua moglie. Sempre insieme, anche nella stanza d’albergo di Sanremo. Il direttore artistico del Festival lo ha detto più volte: “Io non mi sono mai isolato, io voglio stare con la mia famiglia per questo ho dormito con mia moglie, mio figlio e il mio cane. Io cerco la mia normalità“. E nella puntata di Porta a Porta in onda ieri sera, è stato mostrato anche uno spezzone di intervista a Giovanna Civitillo, che si era molto emozionata, arrivando a piangere in diretta nel programma di Matano, per il successo avuto da suo marito.

Le parole d’amore di Amadeus per Giovanna

E dallo studio di Porta a Porta, vedendo quelle lacrime di Giovanna, Amadeus ha risposto ringraziandola, perchè è l’amore della sua vita, la persona che c’è sempre. “Giovanna è sempre stata al mio fianco, senza mai modificare l’amore che prova per me anche negli anni difficili, quando il telefono non squillava mai, con la sua forza. Capita che nella vita si facciano delle scelte sbagliate, ci sono dei momenti in cui le cose davvero non vanno. “

“C’è stato questo periodo in cui sembrava davvero che tutto fosse finito. Ma per fortuna proprio in quel momento difficile per la mia carriera è stata la nascita di mio figlio. E’ arrivato e ha portato fortuna nella nostra casa, la nascita di Josè ha davvero portato fortuna, ci siamo uniti e mi ha dato la molla per capire che non dovevo mollare, mi ha dato la forza. Devo ringraziare in questo Michele Guardì che mi ha ripreso per Mezzogiorno in famiglia, gli ho detto che accettavo volentieri, che sarebbe stato il mio Sanremo” ha raccontato Amadeus.

