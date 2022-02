Tentativi di pace tra Sonia Bruganelli e Adriana: la Volpe le fa un regalo

Questa volta insieme a Verissimo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, un po’ le Tina e Gemma del GF VIP ! Le due opinioniste sono state ospiti della puntata di Verissimo del 20 febbraio 2022, giorno tra l’altro, del compleanno di Sonia Bruganelli ( che si è presentata in collegamento con i bigodini in testa, per scherzare, dicendo di essere quasi pronta per la festa che tra l’altro era organizzata da Giancarlo Magalli, ormai innominabile). Per l’occasione quindi Adriana ha portato un regalino a Sonia che lo ha aperto nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin. Le due opinioniste del Grande Fratello VIP 6 hanno raccontato che nelle ultime settimane le cose sono migliorate e i rapporti non sono più tesi come prima. Succedeva però prima che la Bruganelli aprisse il dono che Adriana le ha portato perchè poi, vedendo la crema viso consigliata “per chi non è più giovanissimo” la moglie di Paolo Bonolis ha cambiato subito idea!

Sonia e Adriana hanno fatto pace: la conferma a Verissimo

Le due signore hanno fatto pace si, ma probabilmente amiche non lo saranno mai, non a caso la Volpe non è stata neppure invitata alla festa di compleanno di Sonia, come è stato rivelato nel corso della puntata di Verissimo di oggi. Tra le due però adesso i nervi non sono più tesi, anche se sul finale dell’intervista è stata la Toffanin a intervenire prima che la bomba esplodesse di nuovo. Una cosa è chiara, Sonia e Adriana sono così diverse che non riescono spesso a prendersi. Ed è anche per questo che una innocua intervista a Verissimo si può trasformare in dinamite esplosiva “Io vorrei essere come Adriana, vorrei vedere tutto con i cuoricini come fa lei, ma sono più cinica e non dimentico che siamo qui a commentare un gioco, con dei concorrenti che vogliono vincere” ha detto Sonia cercando di spiegare il suo modo di operare come opinionista. “Invidio il fatto che Adriana riesca a vivere tutto sempre con emozione e trasporto. Io non ci riesco” ha commentato l’imprenditrice.

Rivedendo le immagini di alcuni battibecchi Adriana si è anche tolta un sassolino dalla scarpa. E ha commentato: “Si è vero l’ho definita la marchesa del Grillo perchè lei fa sempre quello che vuole, vi sembra normale che se ne sia andata a Dubai e abbia saltato due puntate per prendersi il sole, mentre noi stavamo lavorando” ha detto Adriana. E’ arrivata piccata la risposta della Bruganelli: “Si è normale perchè io non sono incollata alla poltrona come te.” E meno male che avevano fatto pace…