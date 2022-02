Giusi Buscemi incinta: “Sto per diventare di nuovo mamma”

E’ sempre così bella Giusy Buscemi, sempre così dolce e a Verissimo confida che è incinta del terzo figlio, per questo ancora più bella e dolce. “Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio”. Giusy Buscemi conosce già il sesso del bebè, sarà un maschio, il secondo maschietto. Sua figlia avrebbe voluto una sorellina ma le hanno già detto che sarà per sempre l’unica principessa del papà. “Sono tanto felice, è arrivato un po’ a sorpresa ma come tutte le cose che mi sono successe nella vita bisogna saperle cogliere e anche lasciarsi sorprendere. Tanto fa la determinazione ma credo che per ognuno di noi ci sia una chiamata, una vocazione, una missione solo accogliendola possono uscire fuori grandi cose”.

Giusy Buscemi presto mamma del terzo figlio

Per molte Miss Italia è un punto di arrivo, per lei è stato un trampolino per realizzare qualcosa di più grande. 19 anni e tanto studio, l’ambizione di volere diventare un’attrice bravissima e così è stato. La Buscemi ricorda le lezioni di dizione nel suo paesino in Sicilia, dove si parlava il dialetto stretto e molti la prendevano in giro per la sua voglia di emergere.

Si emoziona parlando dei suoi genitori che con lei erano molto protettivi, erano molto gelosi. Lei adolescente non poteva uscire come facevano le sue amiche. “Mi hanno detto tanti no che non capivo, che a quell’età non capisci. Ho sofferto tantissimo, tutti andavano e io non capivo ma i miei genitori sono stati sempre presenti e poi ho capito”

Un messaggio dei suoi genitori la sorprende tanto e l’emozione è ancora più forte. C’è anche un messaggio di suo fratello ed è ancora altro amore. La fede, la famiglia, la scelta di diventare mamma giovane, il matrimonio con Ian conosciuto sul set e oggi ha già costruito tanto ed è felice