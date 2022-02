Gli ascolti del sabato: C’è posta per te cala sotto i 5 milioni, Amadeus prova a resistere

Possiamo dire che ieri sera, sia in casa Rai che in quel di Mediaset, ci sia stato un sabato sera sottotono? E non solo per i dati di ascolto relativi alla serata del 26 febbraio 2022 ma perchè forse, è mancata qualcosa. Di C’è posta per te ( sceso ieri sera clamorosamente sotto i 5 milioni di spettatori) diciamo sempre che è un programma solido, che ha una sua liturgia che incolla il pubblico alla tv. Nelle ultime settimane però, dopo un esordio boom, qualcosa è cambiato. Questa edizione c’è sembrata particolarmente “ripulita” rispetto al passato. Meno show, meno trash, più storie poco televisive e poco empatiche per chi si aspetta sceneggiate alla “c’è posta per te ” appunto. Momenti sinceramente da dimenticare, come lo spazio riservato a Pio e Amedeo della passata settimana. Un format che piace si, ma quando fa davvero C’è posta per te. Quando fa piangere, ma realmente. O quando ti fa incavolare così tanto da voler entrare dentro la tv per prendere a schiaffi qualcuno. Purtroppo in questa edizione, spiace ammetterlo, ma sta mancando il giusto pepe.

E vale lo stesso discorso su Rai 1. Amadeus ha accettato ( e non è ben chiaro come sia stato possibile) di prendere in mano le redini del sabato sera della rete con un programma che può anche andare in onda in prima serata ma non durare oltre 50-60 minuti. Soprattutto se non apporti nessuna modifica, se non crei suspence e non offri al pubblico qualcosa. Tra l’altra Amadeus sarà bravissimo con il ritmo, con i giochi, con le risate, ma non ha quel tocco in più che serve a raccontare le storie dei protagonisti di Affari tuoi formato famiglia e spesso si incespica in domande che non portano da nessuna parte. Si tiene botta eh, anche ieri sera con quasi 4 milioni di spettatori. Ma così non va.

Una piccola parentesi la facciamo per Rai 3 con Insider, il programma di Roberto Saviano di cui non si è parlato moltissimo e che invece è interessante e ben fatto. Una proposta diversa per il classico sabato sera.

Gli ascolti del 26 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri

Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 all’una meno un quarto, ha raccolto davanti al video 4.702.000 spettatori pari al 26.3% di share. Canale 5 vince la serata ma il calo sotto i 5 milioni di spettatori con una concorrenza così bassa su Rai 1 dovrebbe far riflettere.

Affari Tuoi – Formato Famiglia si piazza sul secondo gradino del podio con 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 20.44 alle 22.41 e 2.458.000 spettatori con il 14% di share nei Pacchi Celebrity dalle 22.41 alle 24.01. Su Rai2 Speciale Tg2 Post è stato seguito da 1.354.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Spie sotto Copertura ha intrattenuto 887.000 spettatori (4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Speciale Controcorrente Guerra totalizza un a.m. di 806.000 spettatori con il 3.6% di share.

Su La7 In Onda Prima Serata sigla il 4.4% con 999.000 spettatori e Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 341.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Elysium ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove I Misteri di Arce – Chi ha Ucciso Serena? ha raccolto 165.000 spettatori e lo 0.8% di share.