Lulù e Manuel Bortuzzo a Verissimo: “Il sogno più grande è avere un figlio”

Entra prima Lulù Selassiè che nello studio di Verissimo racconta i suoi momenti difficili del passato ma adesso nella sua vita c’è Manuel Bortuzzo, la sua felicità. Entra anche lui e sulle note della canzone di Ultimo, che è un po’ la loro colonna sonora, le regala dei fiori meravigliosi e uno sguardo che dice tutto. “Siamo tornati a vivere” commenta subito Manuel Bortuzzo e un attimo dopo Lulù confessa: “Il mio sogno più grande è di diventare mamma”. La principessa etiope racconta che ha sempre detto a sua madre che avrebbe voluto dei figli prima di compiere 25 anni, ha quindi due anni di tempo per realizzare fino in fondo il suo sogno, lo dice sorridendo ma lo pensa davvero. Manuel è pronto a vivere con lei una nuova sfida, anche se non sarà magari così semplice ma l’amore supera tutto.

Lulù Selassiè confida che il suo desiderio più grande è di diventare subito mamma



Lulù ha dato colore alla vita di Manuel Bortuzzo, lui lo ripete sempre ma la sua principessa continua a ripetere che è lui ad avergli regalato una nuova vita, la felicità. Il loro è un amore che sembra davvero una favola ma in tanti si chiedono come abbia fatto il nuotatore aa cambiare idea così velocemente sulla sua fidanzata. Prima la respingeva, all’improvviso ha cambiato il suo atteggiamento, oggi è follemente innamorato di lei. Confessa che aveva solo paura, pensava di non essere all’altezza della situazione, pensava tante cose, poi si è lasciato andare.

E’ bellissimo il loro amore, sono meravigliosi i loro sogni. Vogliono vivere insieme per sempre, lo stanno già facendo e confermano che tutto è perfetto. Con lei Bortuzzo ha capito che può essere felice e non solo sereno. Il GF Vip ha cambiato la vita di entrambi e nel modo migliore.