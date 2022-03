Manuel Bortuzzo pazzo d’amore per Lulù: “Tutto quello che ho è per te”

Manuel Bortuzzo e Lulù non vogliono perdere tempo e la loro storia d’amore fuori dalla casa del GF Vip 2022 è già iniziata. Ieri sera cantavano a squarciagola la loro felicità in macchina insieme sulle note di Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, poco fa lui le ha dedicato sui social nuove parole d’amore. La foto di un bacio pieno di passione nello studio del Grande Fratello Vip durante la finale e Manuel Bortuzzo conferma il loro amore, il desiderio che il loro futuro insieme inizi subito. La loro storia d’amore ha sorpreso tutti e continua a sorprendere. Questa edizione appena terminata del GF Vip ha visto nascere tante coppie, alcune sembrano intenzionate a proseguire, altre non erano legate all’amore; Lulù e Manuel sono già pronti per la convivenza.

Le parole d’amore di Manuel Bortuzzo il giorno dopo la finale del GF Vip

“Fiero della donna che sei, unica così in tutte le sue sfaccettature. La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita. Ora che sei di nuovo tra le mie braccia piccola mia, possiamo tornare a vivere nel mondo d’amore che abbiamo tanto sognato, ti amo come se non ci fosse un domani piccola Lulú – ha scritto Bortuzzo – Tutto quello che di più bello ho è per te”.

In tanti fanno il tifo per loro due insieme, altri pensano che finirà presto, che il vero vincitore è Manuel, anche se è Lulù che è arrivata fino alla fine con il suo quinto posto. La principessa etiope era convinta potesse vincere, di certo sicura di battere Davide Silvestri. E’ andata in modo diverso ma ha vinto qualcosa di molto più importante.

Anche il papà di Manuel, Franco Bortuzzo, ha condiviso alcune storie che raccontano l’amore tra il figlio e la principessa, il suo commento è stato: “Comunque vada sarà un successo”. Forse non crede fino in fondo in questa storia ma di certo è al settimo cielo perché suo figlio finalmente è felice e non solo sereno.