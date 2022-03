Giorgia Soleri non si depila e spiega ancora una volta il motivo

Giorgia Soleri non si depila e non è una novità ma dopo Le Iene spiegando il motivo per cui lascia i suoi peli lì dove sono ha ricevuto soprattutto critiche negative. A Le Iene l’influencer ha mostrato i peli, soprattutto quelli sotto le ascelle, ha alzato il braccio e a chi l’ha intervistava ha fatto notare che lui li aveva anche in faccia. E’ facile fare l’influencer seguendo moda e tendenze, usando i flirti, mentendo, mostrando solo quello che tutti ritengono bello. Non è la prima volta che Giorgia Soleri sceglie di non depilarsi, mostra i peli sotto le ascelle, ma anche sulle gambe. Un segno di libertà e di rivendicazione del femminismo, tutte le libere di depilarsi o non depilarsi. C’è chi la boccia e chi la promuove ma la fidanzata di Damiano dei Maneskin trova anche in questo contesto il modo per volgere tutto al positivo, per la sua libertà ma anche per la sua battaglia per il mancato riconoscimento della vulvodinia e dell’endometriosi.

Giorgia Soleri mostra i peli ma il messaggio non arriva a tutti

Giorgia Soleri non è la prima a scegliere di non depilarsi per un preciso messaggio. Un gesto che indica la ribellione verso i pregiudizi che le donne devono affrontare. La Soleri pubblica i primi commenti dopo l’intervista su Italia 1 e sono soprattutto le donne a non capire, a non andare oltre quel ciuffetto di peli.

“È doloroso pensare che siamo ancora a dire che se alzo le ascelle con i peli devo dire accettatemi. Chiesi a mia mamma di farmi rasare le ascelle, ero in quinta elementare, mi disse di no che ero troppo piccola. Mi sfregiai con il rasoio allora lì mi accompagnò – racconta Giorgia – Ho rinunciato al sesso se non ero perfettamente depilata. Poi mi sono avvicinata al femminismo e ho capito che potevo scegliere. Le scelte delle donne diventano politiche, dissi basta, smetto di depilarmi ma mi vergognavo. Vorrei che non fosse così, ma è così. Io ho sempre odiato depilarmi, perché arriviamo a farci del male? Non c’è niente di sporco nell’avere i peli se si ha una corretta igiene quotidiana. Anche alcuni fotografi hanno problemi se hai i peli. Nel momento in cui distruggi gli standard di bellezza, decadono i motivi per cui una ragazzina non viene accettata” il messaggio dovrebbe essere chiaro ma non lo è per tutti purtroppo.

“Se la gente si indignasse del mancato riconoscimento della vulvodinia e dell’endometriosi come si indigna per due peli sul corpo altrui, a quest’ora probabilmente avremmo già leggi e tutele per chi ne soffre” e ancora una volta siamo ben lontane dalla vera libertà.